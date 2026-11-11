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BiH je u UN glasala protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma. Ko je donio takvu odluku? Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost je Misija BiH pri UN tako glasala?, upitala je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Istakla je da spoljna politika BiH nije privatna politika sarajevskog političkog kružoka. BiH je u UN glasala PROTIV rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma. Ko je donio takvu odluku? Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost je Misija BiH pri UN tako glasala? Spoljna politika BiH nije privatna politika sarajevskog političkog kružoka. Diplomatija koja zastupa isključivo stavove sarajevskih bošnjačkih političkih krugova nije i ne može biti zvanična spoljna politika BiH. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 11, 2026 "Diplomatija koja zastupa isključivo stavove sarajevskih bošnjačkih političkih krugova nije i ne može biti zvanična spoljna politika BiH", navela je Trišić Babić na Iksu.

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