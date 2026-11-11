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"BiH u UN glasala protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma; Ko je donio takvu odluku?"

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АТВ редакција
11.11.2026 19:32

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Ana Trišić Babić, v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske
Foto: ATV

BiH je u UN glasala protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma. Ko je donio takvu odluku? Na osnovu čijih instrukcija i uz čiju saglasnost je Misija BiH pri UN tako glasala?, upitala je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Istakla je da spoljna politika BiH nije privatna politika sarajevskog političkog kružoka.

"Diplomatija koja zastupa isključivo stavove sarajevskih bošnjačkih političkih krugova nije i ne može biti zvanična spoljna politika BiH", navela je Trišić Babić na Iksu.

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Ana Trišić Babić

Republika Srpska

Savjet bezbjednosti UN

BiH

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