Ne mogu stići danas, a i ne sviđa mi se da se sastajemo u prostorijama SNSD-a. Predlažem da se sastanemo sutra, ali ne mogu ja ni tada kada meni odgovara ili sam, barem, rekao da mi odgovara – ovo je, ukratko, odgovor Branka Blanuše na poziv Milorada Dodika na sastanak sa opozicijom iz Srpske.

Blanuša, čini se, nije očekivao da će Dodik predložiti sastanak u SDS-u, pa je počeo da izmišlja nove razloge da do sastanka ne dođe.

„U razgovoru sa SNSD-om bismo učestvovali u zajedničkoj delegaciji sa Pokretom Sigurna Srpska. Razgovor se može održati, isključivo, u institucijama Republike Srpske, u prisustvu predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH“, poručuju iz SDS-a.

Poziv je bio upućen i PSS-u, ali su i oni juče poziv odbili. Danas se nisu oglašavali. Juče im se nije išlo u SNSD, šta im danas smeta – ne znamo. Pokušali smo saznati, ali na telefon se ne javljaju. U odgovoru upućenom SNSD-u, juče su naveli razloge zbog kojih odbijaju sastanak.

„Ako je riječ o interesima Republike Srpske, mjesto za taj razgovor su njene institucije. Ako je riječ o stranačkim dogovorima, PSS u njima neće učestvovati“, poručuju iz ove stranke.

Srpsko jedinstvo, trebalo bi da se smatra interesom Republike Srpske. Na osnovu današnjeg odgovora iz SDS-a i PSS-a saznali smo da su oni odbili razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i o jedinstvenoj odbrani pozicija Republike Srpske i srpskog naroda, a da su umjesto toga, kao i svaki put dosad, ponudili da razgovaraju isključivo o sopstvenim pozicijama, poručio je Milorad Dodik. Dodaje i da su opaske u vezi sa mjestom održavanja sastanka neozbiljne.

„Mi smo tome pristupili bez bilo kakve sujete, uopšte se ne obazirući na činjenicu da smo zajedno s našom koalicijom apsolutni i ubjedljivi pobjednici posljednjih opštih izbora, pa smo na njihovu opasku da ne žele da dođu u prostorije SNSD-a, iako su ranije bez bilo kakvih primjedbi išli u prostorije SDA, ponudili da mi svi zajedno dođemo u prostorije SDS-a.Evidentno je da u SDS-u i PSS-u nisu razumjeli zbog čega su prije samo mjesec dana tako ubjedljivo poraženi na izborima, nego su nastavili da vode istu gubitničku politiku“, poručio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Iz SNSD-a su ranije još pozvali na srpsko jedinstvo, naročito na nivou BiH. Tada su i iz PSS-a i iz SDS-a poručivali da su spremni sjesti za pregovarački sto. To im, sada, izgleda nije prioritet.

„Navikli smo da hoće-neće biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali sada je vrijeme da se odluči: ili je sa Srbima i za Republiku Srpsku ili će SDS ispod žita nastaviti trgovati sa bošnjačkim partijama na uštrb interesa Srpske. Ako ne znaš šta danas misliš, pitaj Darka Babalja! On će ti reći, kao i do sada!“, poručuje predsjednik DNS-a, Nenad Nešić.

„Mislim da propuštaju priliku da budu ozbiljni, a ozbiljni politički subjekti u današnje vrijeme sjedaju i razgovaraju“, navodi Dodik.

Sve je jasnije da će do srpskog jedinstva teško doći. Jer, za početak problem su prostorije u kojima bi se razgovori vodili. A, ako je to bitnije od samog jedinstva, kako, onda očekivati odgovornost u odbrani srpskih nacionalnih interesa u institucijama, naročito onim na bh nivou.