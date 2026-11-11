Dodik: SDS i PSS odbijaju jedinstvenu odbranu pozicija Srpske i srpskog naroda

Na osnovu današnjeg odgovora iz SDS-a i PSS-a saznali smo da su oni odbili razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i o jedinstvenoj odbrani pozicija Republike Srpske i srpskog naroda, a da su umjesto toga, kao i svaki put dosad, ponudili da razgovaraju isključivo o sopstvenim pozicijama, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Uvijek kada globalne, regionalne i unutrašnje okolnosti najavljuju izazovna vremena, odgovorne države i njihovi politički predstavnici biraju objedinjavanje u vladu nacionalnog jedinstva. To svi odgovorni i političari sa vizijom znaju. Očigledno je da takvih među liderima SDS-a i PSS-a nema.

Žao nam je što ni ovaj put nisu razumjeli politički trenutak i što nisu prihvatili naš poziv da razgovaramo o tome kako da u narednom periodu potpuno jedinstveno i bez podjela štitimo pozicije Republike Srpske i jačamo i poboljšavamo njen status", rekao je Dodik i dodao:





"Opaske o lokaciji za održavanje sastanka smatramo neozbiljnim, jer je potpuno uobičajeno i logično da se razgovori između političkih stranaka vode upravo u prostorijama političkih stranaka."

Na osnovu današnjeg odgovora iz SDS-a i PSS-a saznali smo da su oni odbili razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i o jedinstvenoj odbrani pozicija Republike Srpske i srpskog naroda, a da su umjesto toga, kao i svaki put dosad, ponudili da razgovaraju isključivo o sopstvenim pozicijama. Uvijek kada globalne, regionalne i unutrašnje okolnosti najavljuju izazovna vremena, odgovorne države i njihovi politički predstavnici biraju objedinjavanje u vladu nacionalnog jedinstva. To svi odgovorni i političari sa vizijom znaju. Očigledno je da takvih među liderima SDS-a i PSS-a nema. Žao nam je što ni ovaj put nisu razumjeli politički trenutak i što nisu prihvatili naš poziv da razgovaramo o tome kako da u narednom periodu potpuno jedinstveno i bez podjela štitimo pozicije Republike Srpske i jačamo i poboljšavamo njen status. Opaske o lokaciji za održavanje sastanka smatramo neozbiljnim, jer je potpuno uobičajeno i logično da se razgovori između političkih stranaka vode upravo u prostorijama političkih stranaka. Mi smo tome pristupili bez bilo kakve sujete, uopšte se ne obazirući na činjenicu da smo zajedno s našom koalicijom apsolutni i ubjedljivi pobjednici posljednjih opštih izbora, pa smo na njihovu opasku da ne žele da dođu u prostorije SNSD-a, iako su ranije bez bilo kakvih primjedbi išli u prostorije SDA, ponudili da mi svi zajedno dođemo u prostorije SDS-a. Evidentno je da u SDS-u i PSS-u nisu razumjeli zbog čega su prije samo mjesec dana tako ubjedljivo poraženi na izborima, nego su nastavili da vode istu gubitničku politiku brinući isključivo o sopstvenim interesima i poziciji, a ne o interesu i poziciji Republike Srpske i njenog naroda. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 11, 2026

On kaže da je evidentno da u SDS-u i PSS-u nisu razumjeli zbog čega su prije samo mjesec dana tako ubjedljivo poraženi na izborima.

"Mi smo tome pristupili bez bilo kakve sujete, uopšte se ne obazirući na činjenicu da smo zajedno s našom koalicijom apsolutni i ubjedljivi pobjednici posljednjih opštih izbora, pa smo na njihovu opasku da ne žele da dođu u prostorije SNSD-a, iako su ranije bez bilo kakvih primjedbi išli u prostorije SDA, ponudili da mi svi zajedno dođemo u prostorije SDS-a.

Evidentno je da u SDS-u i PSS-u nisu razumjeli zbog čega su prije samo mjesec dana tako ubjedljivo poraženi na izborima, nego su nastavili da vode istu gubitničku politiku brinući isključivo o sopstvenim interesima i poziciji, a ne o interesu i poziciji Republike Srpske i njenog naroda", kaže Dodik.