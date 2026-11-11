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Višković: Srpski narod podnio ogromnu žrtvu za odbranu slobode

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АТВ редакција
11.11.2026 11:57

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Radovan Višković u kancelariji Autoputeva Republike Srpske
Foto: Ustupljena fotografija

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković uputio je građanima Republike Srpske i Srbije čestitke povodom 11. novembra, Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, istakavši da je ovaj datum jedan je od najznačajnijih u istoriji srpskog naroda.

"Tog dana stavljena je tačka na rat iz kojeg je Srbija izašla kao pobjednik u neravnopravnoj borbi protiv daleko nadmoćnijeg neprijetelja", naveo je Višković u čestitki.

On je podsjetio da je srpski narod podnio ogromnu žrtvu za odbranu slobode, časti i otadžbine, jer je u Velikom ratu ostao bez gotovo trećine stanovništva, više od polovine radno sposobnih muškaraca uzrasta od 18 do 55 godina, sa potpuno razorenom zemljom, ugušenom privredom.

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Višković je ocijenio da je herojska borba i silna želja za slobodom, pravdom i istinom, slavne pretke svrstala među besmrtne junake, saopšteno je iz "Autoputeva".

"Ta borba je nama, njihovim potomcima, omogućila da ponosno, dostojanstveno i jedinstveno čuvamo i gradimo našu otadžbinu, kao jedinu garanciju opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, sa obje strane rijeke Drine", naglasio je Višković.

(SRNA)

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Radovan Višković

Srbi

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