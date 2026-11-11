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Cvijanović: Sa ponosom i zahvalnošću se sjećamo slavne borbe naših predaka

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АТВ редакција
11.11.2026 09:19

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Cvijanović: Sa ponosom i zahvalnošću se sjećamo slavne borbe naših predaka
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je srpskom narodu Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

"Povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, 11. novembra, odajemo duboku počast svim našim precima, slavnim rodoljubima, koji su, vođeni vjerom, hrabrošću i bezgraničnom ljubavlju prema otadžbini, podnijeli nemjerljive žrtve za slobodu svog naroda. Za srpski narod, 11. novembar je dan velike pobjede i ostvarenja vjekovne težnje za slobodom, ali i datum koji nas podsjeća na ogromna stradanja i veličanstvene podvige", ističe Cvijanovićeva.

Dodaje da se sa ponosom i zahvalnošću sjećamo njihove slavne borbe i činjenice da je srpski narod u Velikom ratu stao na pravu stranu istorije – na stranu istine, pravde i slobode.

"Njihova herojska žrtva ostaje trajna opomena, ali i zavjet i obaveza da čuvamo mir, njegujemo slobodu i dostojanstveno čuvamo uspomenu na one koji su nam je svojim stradanjem i hrabrošću zavjetovali. Vječna im slava i hvala", dodaje ona.

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