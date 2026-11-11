Cvijanović u Njujorku: Prilika za važne susrete sa jevrejskim i američkim prijateljima

Izuzetno mi je zadovoljstvo bilo prisustvovati svečanoj večeri u Njujorku uoči Samita koji organizuje "Izrael Hajom", najtiražniji dnevni list u Izraelu, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Ovo je bila prilika za brojne važne susrete i sadržajne razgovore sa našim jevrejskim i američkim prijateljima, među kojima su ambasador SAD pri UN Majk Volc, specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun, gradonačelnik Jerusalima Moše Lion i doskorašnji direktor Mosada David Barnea", istakla je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.

Posebnu zahvalnost iskazala je, dodaje, profesorici Mirijam Adelson na pozivu, srdačnom gostoprimstvu i prilici da bude dio ovog značajnog okupljanja.