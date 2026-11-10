Minić: Neraskidiva veza vjere i slobode čuva srpski narod

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da neraskidivost veze između vjere i slobode jeste nešto što čuva srpski narod, što mu pomaže da svaki put kada poklekne ili posumnja shvati da samo vjera može da ga uzdigne.

"Obaveza je da to prenesemo na naše najmlađe, da budu svjesni, jaki i da na svaki mogući način doprinesu da nas ima jačih, u smislu duha, vjere i borbe za slobodu. To je jedino ono što nas može očuvati na ovim prostorima, zajedno sa Republikom Srpskom i njenim institucijama, to nam garantuje slobodu", istakao je Minić u obraćanju prisutnima na otvaranju izložbe "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula" u Banjaluci.

On je dodao da je Hilandar bastion čuvanja duhovne istorije srpskog naroda.

"Hilandar je nepresušni izvor iz kojeg se napajamo. Sa druge strane, imamo Zejtinlik, našu braću koja su sve to radila da bi sačuvala slobodu srpskog naroda", rekao je Minić.

On je naveo da je više od hiljadu objekata u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom obnovljeno i izgrađeno na zahtjev Milorada Dodika u vrijeme dok je bio premijer i predsjednik Republike Srpske.

Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

"To je urađeno da bi sve ono što je bitno za očuvanje našeg nacionalnog i kulturnog identiteta bilo vidljivo, da bi imali objekte i svetinje, ali i puteve da mlade odvedemo do njih", rekao je Minić.

Nakon što je otvorena izložba, zvanicama je pušten dokumentarni film "Milošta" koji govori o podršci Hilandara porodiljama u Srpskoj u poslijeratnim godinama.

Republika Srpska Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

Događaju prisustvuju iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Komisije Vlade Srpske za manastir Hilandar Marko Romić, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i ostale zvanice iz kulturnog, političkog i društvenog života Srpske.

U pripremi izložbe korištene su bilješke jednog od korifeja srpske istoriografije - akademika Vladimira Ćorovića, koji je Svetu Goru posjetio u proljeće 1930. godine i srpskog scenografa, kostimografa i karikaturiste Vladimira Žedrinskog, koji je svoje utiske publikovao u "Politici" 1936. godine.

Budimir Hristodulo bio je ugledni srpski arhitekta i glavni neimar prilikom uređenja srpskog vojničkog groblja i mauzoleja na Zejtinliku.

Otvaranje izložbe upriličili su Služba predsjednika Republike Srpske i Komisija Vlade Srpske za manastir Hilandar.

Riječ je o centralnoj svečanosti u okviru višednevne manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj", prenosi Srna.