Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

Аутор:АТВ редакција
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Изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула" отворена је вечерас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Изложбу је отворио новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.
Догађају присуствују игуман манастира Хиландар архимандрит Методије, предсједник Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Сtевандић, министри у Влади Српске, предсједник Комисије Владе Српске за манастир Хиландар Марко Ромић, представници Српске православне цркве и остале званице из културног, политичког и друштвеног живота Српске.
У припреми изложбе кориштене су биљешке једног од корифеја српске историографије - академика Владимира Ћоровића који је Свету гору посјетио у прољеће 1930. године и српског сценографа, костимографа и карикатуристе Владимира Жедринског, који је своје утиске публиковао у "Политици" 1936. године.
Будимир Христодуло био је угледни српски архитекта и главни неимар приликом уређења српског војничког гробља и маузолеја на Зејтинлику.
Отварање изложбе уприличили су Служба предсједника Републике Српске и Комисија Владе Српске за манастир Хиландар.
Ријеч је о централној свечаности у оквиру вишедневне манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској".
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