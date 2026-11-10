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Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

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АТВ редакција
10.11.2026 18:41

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Изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула" отворена је вечерас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Фото: ATV

Изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула" отворена је вечерас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.

Изложбу је отворио новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.

Догађају присуствују игуман манастира Хиландар архимандрит Методије, предсједник Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Сtевандић, министри у Влади Српске, предсједник Комисије Владе Српске за манастир Хиландар Марко Ромић, представници Српске православне цркве и остале званице из културног, политичког и друштвеног живота Српске.

У припреми изложбе кориштене су биљешке једног од корифеја српске историографије - академика Владимира Ћоровића који је Свету гору посјетио у прољеће 1930. године и српског сценографа, костимографа и карикатуристе Владимира Жедринског, који је своје утиске публиковао у "Политици" 1936. године.

Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

Будимир Христодуло био је угледни српски архитекта и главни неимар приликом уређења српског војничког гробља и маузолеја на Зејтинлику.

Отварање изложбе уприличили су Служба предсједника Републике Српске и Комисија Владе Српске за манастир Хиландар.

Ријеч је о централној свечаности у оквиру вишедневне манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској".

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Тагови :

Изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

Влада Републике Српске

Бањалука

изложба

Милорад Додик

Жељко Будимир

Саво Минић

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