"За српски народ Први свјетски рат борба за опстанак и свједочанство антифашистичког духа"

Аутор:АТВ редакција
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Први свјетски рат био је велика историјска голгота српског народа, али и величанствено свједочанство његове слободарске снаге и антифашистичког духа, истакао је предсједник Милорад Додик.
Поводом сутрашњег обиљежавања Дана побједе у Првом свјетском рату 1918. године, догађаја од републичког значаја, Додик је у изјави за Медијски систем Републике Српске - СРНА рекао да је 11. новембар 1918. године један од најзначајнијих датума савремене европске и свјетске историје.
"То није само датум када је утихнуло оружје, већ дан који увијек указује на огромну и болну цијену мира, а посебно на величину жртве коју је поднио српски народ у борби за слободу и на српске јунаке који су у Великом рату бранили оно што је за сваки народ који држи до себе и свог поријекла најсветије – право на слободу, на постојање и право да сам одлучује о својој будућности", нагласио је Додик.
Он је рекао да је за поједине велике силе Први свјетски рат био окупација, борба за територију, утицај и властите интересе, а за српски народ то је била борба за опстанак, да сачува своје име, огњиште, вјеру, идентитет и право да живи слободно.
"Иза сваког датума из наше славне прошлости стоје људске судбине - мајке које су изгубиле синове, супруге које су остале без мужева, дјеца која никада нису упознала и дочекала своје очеве и породице чија су огњишта заувијек остала без својих домаћина.
Године 1914, 1941, 1992. српски народ налазио се пред великим искушењима, али је из сваког искушења излазио као побједник, доносећи слободу не само свом народу, већ и другима", навео је Додик.
Он је нагласио да је српски борац у сваком рату исписао славне странице историје, борећи се на страни правде, за слободу, показујући свијету да храброст, војничка дисциплина и патриотизам могу зауставити и много моћнијег непријатеља и окупационе намјере.
"Пред непријатељским снагама српска војска и народ нису устукнули, издржали су глад, зиму, болести, неизмјерне патње, страдања и мучења, али никада нису оставили српску заставу, нити се одрекли отаџбине", нагласио је Додик.
Он је подсјетио да је пробој Солунског фронта 1918. године означио почетак коначног ослобођења од окупатора, истичући да је иза тог успјеха стајала војска која је прошла кроз пакао, али није изгубила вјеру у побједу, која је знала да се можда никада неће вратити кући, али вјера да ће њихова дјеца живјети на слободној српској земљи била је јача од свих искушења и изазова.
Посебну тежину, додао је он, 11. новембар 1918. године има за српски народ у БиХ који се нашао под ударом Аустроугарске монархије.
"Од првих дана рата услиједила су хапшења, прогони, интернације и одмазде. Људи су затварани и одвођени у логоре, породице су остајале без својих најближих, а цијеле заједнице биле су изложене страху и неизвјесности само због свог имена, вјере, крсне славе, националног осјећања и убјеђења", навео је Додик.
Он је нагласио да је зато важно не само на овај дан, већ сутра, наредне и сваке године да се сјећамо наших жртава и говоримо о њима, да се сјетимо добровољаца из наших крајева који су се придружили српској војсци, свјесни опасности коју тиме преузимају на себе и своје породице.
"Њихова опредијељеност за слободу није била само политички став, већ дубока историјска и национална свијест да се судбина српског народа не може посматрати одвојено од судбине Србије, јер Дрина никада није била граница већ повезница између породица, кумова, пријатеља и веза традиције, вјере и жеље за слободом", нагласио је Додик.
Он је навео да се историја српског народа не смије свести само на набрајање битака, војних побједа, огромних губитака и великих имена, већ на чување и његовање истине и сјећања на све оне који су своје животе уградили у темеље наше слободе.
"Због њих данас имамо огромну обавезу и свету дужност да будемо одговорни према својој земљи, свом народу и будућим генерацијама, јер сјећање на претке није само враћање у прошлост, већ завјет за будућност, да младим генерацијама оставимо Републику Српску у којој ће моћи да живе достојанствено, да стварају породице, раде и да буду поносни на своје поријекло.
Зато су Република Српска и њене институције наша одговорност, израз историјске свијести и воље српског народа и његових политичких представника коју морамо чувати мудрошћу, одговорношћу, јединством, истином и радом", истакао је Додик.
Он је рекао да су се наши преци борили да би њихови потомци живјели у слободи, а на садашњим генерацијама је да покажемо да смо достојни њиховог завјета и зато нека сваки 11. новембар буде подсјетник да ниједна жртва за слободу не смије бити заборављена.
"Народ који памти своје жртве зна вриједност слободе, народ који поштује своје претке зна своје коријене, а народ који чува своје коријене има снаге да гради будућност", поручио је предсједник Додик.
Дан побједе у Првом свјетском рату обиљежава се у знак сјећања на 11. новембар 1918. године када је у француском граду Компјену у 11.00 часова потписано примирје, чиме је окончан Први свјетски рат, преноси Срна.
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