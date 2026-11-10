Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручује да СДС и ПСС пропуштају прилику да буду озбиљни због одбијања састанка на коме би се разговарало о влади националног јединства.
"Прије пет дана позвали смо СДС и ПДП да дођу на разговор у СНСД како би им понудили концепт владе националног јединства, јер сматрамо да вријеме које долази тражи усаглашено дјеловање и да би то било најбоље за Републику Српску. Сходно њиховим капацитетима спремни смо да им отворимо простор за улазак у структуре власти на нивоу БиХ и Републике Српске", рекао је Додик.
Он каже да је добио писмо од СДС-а у којем је речено да су заузети данас, а да су спремни за састанак сутра.
"Споре просторије СНСД-а, траже друго мјесто. Од ПСС-а сам добио посредно обавјештење да они исто тако неће доћи зато што им није јасан дневни ред. Шта им има бити јасан дневни ред, написали смо им да их позивамо на политичке разговоре о могућој сарадњи на нивоу БиХ и Републике Српске. Шта је ту нејасно? И њима смета што је позив у СНСД-у. Ми нисмо државни субјекти јер није конституисана Скупштина, зато канцеларије СНСД-а. Био сам спреман да одем у канцеларије СДС-а и ПСС-а. Нама то није проблем. Да не би било блефирања, сачекаћу пет сати овдје", рекао је Додик.
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Ништа од српског јединства? ПСС и СДС одбили састанак са СНСД-ом
Он поручује да СДС и ПСС пропуштају прилику да буду озбиљни и да озбиљни политички субјекти у данашње вријеме сједе и разговарају.
"Нудимо СДС-у и ПСС-а да ми, предсједници политичких партија владајуће коалиције дођемо у просторије СДС-а сутра у 17 часова на састанак са те двије партије како би евентуално разговарали, ако они то желе. Молимо их да до краја дана потврде да ли хоће или неће", рекао је на крају обраћања Додик.
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