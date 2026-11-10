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Ненад Стевандић биће предложен за предсједника НСРС

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АТВ редакција
10.11.2026 15:50

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Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ненад Стевандић биће предложен за новог-старог предсједника Народне скупштине Републике Српске, договорено је данас на састанку коалиције окупљене око СНСД-а.

Ову информацију потврдио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Скупштинска већина требало би у понедјељак, 16. новембра да поново подржи избор предсједника Уједињене Српске за предсједника Народне скупштине.

Додик након састанка коалиције: До 16. децембра биће познат распоред снага у новој власти

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је након састанка владајуће коалиције у Републици Српској да је постигнут договор о принципима формирања нове власти, те да би коалициони споразум могао бити потписан већ у недјељу.

Додик је истакао да су представници коалиционих странака разговарали о конституисању власти, расподјели позиција и заједничком наступу на нивоу БиХ.

"Република Српска иде прва. Идемо брзо кроз конституисање парламента, полагање заклетве предсједника Републике и српског члана Предсједништва БиХ. Размотрили смо читав сценарио наших односа“, рекао је Додик.

Према његовим ријечима, заједнички наступ коалиције на нивоу БиХ биће дефинисан посебним анексом споразума.

"Ова коалиција има девет посланика, што представља кључну ситуацију за позиционирање Републике Српске“, нагласио је Додик.

Он је навео да ће страначки органи размотрити постигнути договор, изразивши увјерење да ће споразум бити потписан већ у недјељу.

Једно од кључних питања на састанку био је начин расподјеле позиција у власти, посебно у случају преласка посланика из једне странке у другу.

Додик је објаснио да ће основ за позиционирање сваке странке бити изборни резултат, те да преласци посланика унутар коалиције неће утицати на договорени удио у власти.

"Ако неко од посланика пређе из једне коалиционе партије у другу, то не мијења позицију странке и остаје исти проценат везан за изборни резултат. Уколико имамо доласке посланика изван коалиције, то повећава позицију странке, а ако неко напусти коалицију, њена снага се смањује“, појаснио је Додик.

Као примјер навео је прелазак једног посланика из Социјалистичке партије у политичку групацију коју предводи Дарко Бањац.

„Направили смо консензус да Социјалистичка партија остаје на пет посланика које је добила, а да ће ДНС–НПС имати шест посланика. Нико неће изгубити, а сви ћемо добити“, поручио је Додик.

Предсједник СНСД-а нагласио је да је циљ коалиције да покаже јединство и заједничко дјеловање у интересу Републике Српске.

На састанку је разговарано и о року до којег ће бити утврђен коначан распоред посланика по странкама, што ће представљати основу за расподјелу функција у новој власти.

„Разговарали смо до којег рока је могуће затворити листу посланика. То је 30 дана након формирања Народне скупштине, односно 16. децембар. Како се ко до тада позиционира, уважавајући претходни договор, тако ћемо ићи у структурисање Владе и других одговарајућих мјеста“, рекао је Додик.

Он је додао да је на састанку постигнут консензус и о Комисији за избор и именовања.

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Тагови :

Ненад Стевандић

нсрс

СНСД

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