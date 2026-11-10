Ништа од српског јединства? ПСС и СДС одбили састанак са СНСД-ом

Аутор:АТВ редакција
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Представници ПСС-а и СДС-а неће се одазвати позиву СНСД-а за састанак у Бањалуци, сазнаје АТВ.
Састанак је планиран у просторијама СНСД-а са почетком у 16:30, након одржаног састанка са коалиционим партнерима, међутим, ПСС и СДС су одбили овај разговор.
Претходно је предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио отворен позив на заједничко дјеловање странка из Републике Српске на нивоу БиХ. Међутим, одговори који су стизали и из ПСС-а и СДС-а нису били уједначени по том питању.
За сада није било званичних информација о разлозима за одбијање оваквог састанка.
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