Logo

Ништа од српског јединства? ПСС и СДС одбили састанак са СНСД-ом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
10.11.2026 15:10

Коментари:

10
Ништа од српског јединства? ПСС и СДС одбили састанак са СНСД-ом
Фото: ATV

Представници ПСС-а и СДС-а неће се одазвати позиву СНСД-а за састанак у Бањалуци, сазнаје АТВ.

Састанак је планиран у просторијама СНСД-а са почетком у 16:30, након одржаног састанка са коалиционим партнерима, међутим, ПСС и СДС су одбили овај разговор.

Претходно је предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио отворен позив на заједничко дјеловање странка из Републике Српске на нивоу БиХ. Међутим, одговори који су стизали и из ПСС-а и СДС-а нису били уједначени по том питању.

За сада није било званичних информација о разлозима за одбијање оваквог састанка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

СДС

ПСС

Састанак

Бањалука

Коментари (10)

Више из рубрике

У Бањалуци је почео састанак владајуће коалиције у Републици Српској.

Република Српска

У Бањалуци у току састанак владајуће коалиције

2 ч

1
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске отворила је нову канцеларију ИРБРС, и то у Зворнику. Канцеларију ИРБРС у Зворнику свечано су отворили в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић, министар финансија у Влади РС, Зора Видовић и градоначелник Града Приједора, Бојан Ивановић.

Република Српска

ИРБ Републике Српске отворила канцеларију у Зворнику

2 ч

0
Састанак владајуће коалиције у Бањалуци: На други разговор позвани СДС и ПСС

Република Српска

Састанак владајуће коалиције у Бањалуци: На други разговор позвани СДС и ПСС

5 ч

1
Макета нове болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору

Република Српска

Бијелић: Болница Приједор спремно дочекује реконструкцију, улаже у опрему и подмлађује кадар

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима