Бијелић: Болница Приједор спремно дочекује реконструкцију, улаже у опрему и подмлађује кадар

Аутор:АТВ редакција
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Од установе оптерећене дуговањима до болнице која јача своје капацитете, запошљава младе љекаре и улаже у савремену медицинску опрему - Болница "Др Младен Стојановић" у Приједору, под руководством в.д. директора Мирослава Бијелића, улази у нову фазу развоја.
Док се очекује почетак реконструкције вриједне око 196 милиона КМ, болница не чека скрштених руку, већ се активно припрема за будућност.
Преузимање руковођења Болницом Приједор прије двије године за Мирослава Бијелића представљало је велики професионални и људски изазов. Установа се суочавала са дуговањима у износу 32 милиона КМ, нарушеним повјерењем запослених и бројним проблемима у свакодневном функционисању. Данас је слика значајно другачија. Дуговања су готово преполовљена, пословање је стабилизовано, а повјерење запослених у будућност установе враћено.
"Поносан сам на све људе у овој здравственој установи и на оно што смо урадили у протеклом периоду. Можда резултати нису увијек видљиви на први поглед, јер грађани најчешће виде спољашњи изглед објекта, али оно што је суштински важно јесте да је организам унутар болнице данас много здравији него што је био када сам преузео функцију директора", истиче Бијелић.
Болница Приједор у процес реконструкције улази са значајно унапријеђеним материјално-техничким капацитетима. Велики дио набавки финансиран је властитим средствима, као резултат домаћинског пословања, док значајну подршку пружају Министарство здравља и социјалне заштите, Влада Републике Српске и Универзитетски клинички центар Републике Српске.
До краја године болница очекује три савремена ултразвучна апарата, лапароскопски и ендоскопски стуб, дигитални РТГ уређај, већи број холтера и ЕКГ апарата, као и рјешавање питања ЦТ уређаја. Планирана је и набавка додатног дигиталног РТГ апарата који ће представљати резервни капацитет.
Ријеч је о вишемилионским улагањима која ће унаприједити постојеће и омогућити развој нових здравствених услуга.
"Наш циљ је да могућност пружања здравствених услуга не зависи директно од процеса реконструкције нити од динамике извођења радова. Желимо да пацијенти имају континуитет и квалитет здравствене заштите, а да болница располаже опремом и кадром који одговарају потребама грађана Приједора и регије", наглашава Бијелић.
Један од најважнијих резултата у протеклом периоду јесте јачање кадровских капацитета. Болница тренутно има 560 запослених, од којих је око 400 медицинских радника и 106 љекара.
Од септембра је радни однос засновало шест младих љекара, а дио њих опредијелио се за специјализације из области које су раније представљале посебно изражен дефицит, првенствено хируршких грана, анестезије и интензивне његе.
Посебно охрабрује чињеница да је заустављен одлив средњег медицинског кадра, док истовремено постоји интересовање запослених из других здравствених установа за прелазак у Болницу Приједор.
"Запосленима је најважније да имају сигурност, услове за рад, одговарајућу опрему и да за свој рад буду адекватно плаћени. Успјели смо да вратимо повјерење људи у установу и њену будућност. То је један од најважнијих резултата које смо остварили", каже Бијелић.
Континуирано се улаже и у стручно усавршавање љекара, медицинских сестара и техничара, у складу са потребама одјељења и плановима руководилаца.
Укупна процијењена вриједност реконструкције, доградње и опремања Болнице Приједор износи око 196 милиона КМ, а предвиђени рок извођења радова је 40 мјесеци. Поступак јавне набавке је у току, а почетак радова очекује се након избора извођача. За Бијелића, реконструкција представља много више од обнове објекта. Она је прилика да болница, која је у претходном периоду унаприједила своје унутрашње функционисање, добије савремене просторне и техничке услове за рад.
"Ми смо са своје стране морали да урадимо све што је могуће како бисмо показали да смо способни да самостално функционишемо. Данас нам је потребна подршка за оно што сами не можемо да урадимо - реконструкцију објекта и замјену дотрајале опреме", истиче в.д. директора.
Болница Приједор тако у велики инфраструктурни пројекат улази са стабилнијим пословањем, снажнијим кадровским потенцијалом и значајно унапријеђеном медицинском опремом.
Резултати остварени у протекле двије године показују да се промјене у здравственој установи не огледају само у изгледу објекта, већ првенствено у људима, њиховој сигурности, стручном развоју и квалитету здравствених услуга. Уз предстојећу реконструкцију, Болница Приједор добија прилику да направи још снажнији искорак и постане савременија и доступнија здравствена установа за грађане цијеле регије, пише РТРС.
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