ИРБ данас отвара нову канцеларију

Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка (ИРБ) Републике Српске отвориће данас канцеларију у Зворнику, најављено је из ИРБ-а.
"Отварамо нову канцеларију усљед сталног раста и жеље да будемо још доступнији клијентима, а овај догађај је од великог значаја за све грађане Зворника и читаве Републике Српске", наведено је у саопштењу.
Свечано отварање канцеларије предвиђено је у 13.00 часова у Улици патријарха Павла, на броју 14.
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