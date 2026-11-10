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ИРБ данас отвара нову канцеларију

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АТВ редакција
10.11.2026 07:32

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ИРБ РС
Фото: АТВ

Инвестиционо-развојна банка (ИРБ) Републике Српске отвориће данас канцеларију у Зворнику, најављено је из ИРБ-а.

"Отварамо нову канцеларију усљед сталног раста и жеље да будемо још доступнији клијентима, а овај догађај је од великог значаја за све грађане Зворника и читаве Републике Српске", наведено је у саопштењу.

Свечано отварање канцеларије предвиђено је у 13.00 часова у Улици патријарха Павла, на броју 14.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

ИРБ РС

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