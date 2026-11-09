Колико трошкова покрива минимална плата?

Аутор:Теодора Беговић
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Грађани који зарађују наjнижу плату мора да раде барем два посла како би себи обезбиједили егзистенцију. Бирају приоритете, сналазе се како знају и умију. Кажу да је права магија постало преживљавање од плате до плате.
"Сналазим се како могу, као и остали. Било би пожељно да су већа примања, али уклапам се онако како морам",
"Тешко је изаћи на крај, поготово онима који имају вишечлану породицу. Ми који смо сами, говорим у своје име, можемо се извући на неки начин, али је тешко",
"Само да не буде горе, немам други коментар. Мора се радити мимо те минималне плате. Ја сам сад очистила стубиште јер да нисам почела и то радити не бих ништа имала", кажу грађани.
Рачуница Савеза синдиката Републике Српске каже да минимална плата у Српској покрива 33,74% мјесечне потрошачке корпе, која према процјенама износи близу три хиљаде марака. Од првог јануара 2026, најнижа нето плата износи хиљаду марака и то је плата за неквалификоване раднике, за трогодишњу средњу стручну спрему 1050 КМ, за четворогодишњу 1100 КМ, за вишу стручну спрему 1350 КМ и за високу стручну спрему 1450 КМ.
Замислите да вам је на располагању хиљаду марака и да тим новцем морате да прегурате цијели мјесец. Од њега треба купити храну, платити струју, воду, гријање, обезбиједити превоз и све остало што свакодневни живот подразумијева. Према синдикалној рачуници, четворочланој породици само за храну недостајало би још 360 марака. Дакле, цијела минимална плата није довољна да покрије један од основних животних трошкова породице, а рачуни, кирија, лијекови и све остале потребе не могу да чекају сљедећу плату.
Грађанима са нижим примања потребне су социјалне трговине са знатно јефтинијим основним намирницама и производима за личну хигијену. Удружења потрошача апелују на надлежне институције да размотре то питање како би се грађанима који раде за минималац обезбиједио достојнији живот. На овај начин могу само да покрију основне животне трошкове, а све остало је луксуз. Чак и било какав излазак из куће. Годишњи одмор или вечера у ресторану за њих је одавно само сан.
"Нешто основно што људи стално требају да подмире и што увијек раде да не улазе у дужничко ропство то су кредити које већина наших суграђана има, након тога долазе режије, а остало што преостане остане за све остале потребе које имамо у текућем мјесецу. Ту поред хране о којој најчешће причамо, јер нам је свима најбитније да имамо хљеба на тањиру, налазе се и све остале потребе. Уколико у домаћинству имамо ученике или студенте и те обавезе подмирујемо од остатка новца", каже Муриса Марић, директор Удружења за заштиту потрошача „ДОН“.
А новца не остане довољно. Некима не остане уопште. Зато су ти грађани данас постали мађионичари који са мало новца успију да себи обезбиједе живот. Овај проблем је препознала и Влада Републике Српске. Министар финансија Републике Српске, Зора Видовић, најавила је да ће један од главних циљева током 2027. године бити да просјечна плата у Српској износи хиљаду евра.
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