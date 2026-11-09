Logo

У понедјељак конститутивна сједница Народне скупштине Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 18:40

Коментари:

0
Конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске биће одржана у понедјељак, 16. новембра, рекао је предсједник парламента Српске Ненад Стевандић вечерас у Бањалуци након састанка представника парламентарних странака.
Фото: ATV

Конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске биће одржана у понедјељак, 16. новембра, рекао је предсједник парламента Српске Ненад Стевандић вечерас у Бањалуци након састанка представника парламентарних странака.

Сједница је планирана за 9.00 часова у Бањалуци.

Стевандић је додао да је све усаглашено и да ће Република Српска прва имати конституисану власт.

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао да владајућа коалиција остаје стабилна и да ће бити појачана одређеним бројем посланика.

Он је нагласио да се улази у период стабилности и да ће Српска формирањем Народне скупштине, а одмах након тога и Владе добити власт брже него остали у БиХ.

Додик је рекао да ће на конститутивној сједници парламента српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и новоизабрани предсједник Српске Саво Минић положити заклетву након чега Минић може, када буде спреман, предложити мандатара за састав нове владе.

Састанку у Бањалуци вечерас су присуствовали лидери СНСД-а Милорад Додик, Социјалистичке партије Српске Горан Селак, Народне партије Српске Дарко Бањац, СП-а Петар Ђокић, Листе "За правду и ред" Небојша Вукановић.

Присуствовали су и представници СДС-а Огњен Бодирога, Покрета "Сигурна Српска" Славиша Марковић, из Уједињене Српске Милан Петковић, представник ПДП-а Српске Живко Праштало, представници Коалиције за државу.

Састанку је присуствовао и предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, који је сазвао састанак на основу члана 6. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сједница

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Бања Лука

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Република Српска

Додик: Памтити жртве и чувати историјску истину да се злочини не умање или понове

3 ч

4
Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе

Република Српска

Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе

3 ч

0
Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

Република Српска

Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

3 ч

0
Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

Република Српска

Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима