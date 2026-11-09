Аутор:АТВ редакција
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Конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске биће одржана у понедјељак, 16. новембра, рекао је предсједник парламента Српске Ненад Стевандић вечерас у Бањалуци након састанка представника парламентарних странака.
Сједница је планирана за 9.00 часова у Бањалуци.
Стевандић је додао да је све усаглашено и да ће Република Српска прва имати конституисану власт.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао да владајућа коалиција остаје стабилна и да ће бити појачана одређеним бројем посланика.
Он је нагласио да се улази у период стабилности и да ће Српска формирањем Народне скупштине, а одмах након тога и Владе добити власт брже него остали у БиХ.
Додик је рекао да ће на конститутивној сједници парламента српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и новоизабрани предсједник Српске Саво Минић положити заклетву након чега Минић може, када буде спреман, предложити мандатара за састав нове владе.
Састанку у Бањалуци вечерас су присуствовали лидери СНСД-а Милорад Додик, Социјалистичке партије Српске Горан Селак, Народне партије Српске Дарко Бањац, СП-а Петар Ђокић, Листе "За правду и ред" Небојша Вукановић.
Присуствовали су и представници СДС-а Огњен Бодирога, Покрета "Сигурна Српска" Славиша Марковић, из Уједињене Српске Милан Петковић, представник ПДП-а Српске Живко Праштало, представници Коалиције за државу.
Састанку је присуствовао и предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, који је сазвао састанак на основу члана 6. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, преноси Срна.
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