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Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе

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АТВ редакција
09.11.2026 18:04

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Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе
Фото: Srna

На Пале ће у четвртак, 12. новембра, из манастира Хиландара бити донесена вјерна копија чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице, која ће убудуће красити паљански Храм Сабора Светог архангела Гаврила.

Икону ће донијети игуман манастира Хиландар архимандрит Методије, у пратњи монаха Томе и Харитона, саопштено је из Општинске управе Пале.

Свечани дочек иконе биће у 8.30 часова у Улици Николе Тесле, код зграде "Електродистрибуције" Пале, одакле ће у литији бити пренесена до Саборног храма.

Потом ће, након уношења иконе и њеног постављања на трон у Храму, игуман Методије служити литургију, а у 18.00 часова биће служен Акатист Пресветој Богородици Млекопитатељници.

архимандрит Методије и Александар Остојић

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Из општине наводе да је ово други пут да игуман манастира Хиландар долази на Пале, као и да је недавно ову општину посјетио и Његова светост патријарх српски Порфирије.

Из Општинске управе позивају вјернике да својим присуством увеличају свечани дочек ове свете иконе.

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Тагови :

Пале

Икона

Република Српска

литургија

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