Аутор:АТВ редакција
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На Пале ће у четвртак, 12. новембра, из манастира Хиландара бити донесена вјерна копија чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице, која ће убудуће красити паљански Храм Сабора Светог архангела Гаврила.
Икону ће донијети игуман манастира Хиландар архимандрит Методије, у пратњи монаха Томе и Харитона, саопштено је из Општинске управе Пале.
Свечани дочек иконе биће у 8.30 часова у Улици Николе Тесле, код зграде "Електродистрибуције" Пале, одакле ће у литији бити пренесена до Саборног храма.
Потом ће, након уношења иконе и њеног постављања на трон у Храму, игуман Методије служити литургију, а у 18.00 часова биће служен Акатист Пресветој Богородици Млекопитатељници.
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Из општине наводе да је ово други пут да игуман манастира Хиландар долази на Пале, као и да је недавно ову општину посјетио и Његова светост патријарх српски Порфирије.
Из Општинске управе позивају вјернике да својим присуством увеличају свечани дочек ове свете иконе.
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