Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци се одржава састанак представника парламентарних странака ради припреме прве сједнице новог сазива парламента Српске.
Састанак се одржава у просторијама Народне скупштине Републике Српске.
Предсједник НСРС Ненад Стевандић је овај састанак сазвао на основу члана 6. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, наводи се у саопштењу.
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је раније да ће ова политичка партија са коалиционим партнерима имати двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске и да би нови сазив парламента требало да буде конституисан 16. новембра.
Према потврђеним резултатима избора одржаних 4. октобра, у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске СНСД ће имати 34 од 83 мандата, ПСС 12 мандата, а СДС на 10.
Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС и коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Листа за правду и ред и СПС по четири мандата, Коалиција за државу је на три мандата, док је Републичка странка Српске освојила један мандат.
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