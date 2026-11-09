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Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

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АТВ редакција
09.11.2026 17:30

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Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци
Фото: ATV

У Бањалуци се одржава састанак представника парламентарних странака ради припреме прве сједнице новог сазива парламента Српске.

Састанак се одржава у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

Предсједник НСРС Ненад Стевандић је овај састанак сазвао на основу члана 6. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, наводи се у саопштењу.

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је раније да ће ова политичка партија са коалиционим партнерима имати двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске и да би нови сазив парламента требало да буде конституисан 16. новембра.

Према потврђеним резултатима избора одржаних 4. октобра, у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске СНСД ће имати 34 од 83 мандата, ПСС 12 мандата, а СДС на 10.

Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС и коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Листа за правду и ред и СПС по четири мандата, Коалиција за државу је на три мандата, док је Републичка странка Српске освојила један мандат.

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Тагови :

нсрс

сједница

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