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Кошарац: Минићу да поруке Патријарха Павла буду инспирација

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АТВ редакција
09.11.2026 15:44

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Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац уручио је данас у Сарајеву новоизабраном предсједнику Републике Српске Сави Минићу слику блаженопочившег патријарха Павла и пожелио му успјех, те да га кроз мандат прате мудрост, вјера и одговорност.
Фото: Instagram/printscreen

Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац уручио је данас у Сарајеву новоизабраном предсједнику Републике Српске Сави Минићу слику блаженопочившег патријарха Павла и пожелио му успјех, те да га кроз мандат прате мудрост, вјера и одговорност.

"Разлог је веома личан и симболичан. Када је једном приликом упитан која личност му је највећа инспирација, предсједник Минић је издвојио управо патријарха Павла. Говорио је о његовој светости, мудрости, изузетној једноставности, карактеру и начину на који је разумио човјека и живот", објавио је Кошарац на "Инстаграму".

Кошарац је Минићу пожелио да му лик и поруке патријарха Павла буду инспирација да и у најтежим тренуцима сачува мир, достојанство и људскост.

Он је додао да је сусрет са Минићем у Сарајеву била прилика за разговор, као и честитке на преузимању велике и одговорне дужности.

"Пожелио сам му много мудрости, снаге и истрајности, уз увјерење да ће и у овом мандату остати посвећен Републици Српској и нашем народу", закључио је Кошарац.

Минић је раније данас у Сарајеву потписао изјаву о прихватању мандата предсједника Републике Српске.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Саво Минић

Патријарх Павле

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