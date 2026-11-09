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Сахрањена Миља Зечевић; Додик: Носила достојанствено свој тешки крст

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АТВ редакција
09.11.2026 14:33

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Предсједник Милорад Додик присуствује у Горњим Смртићима код Прњавора сахрани хероине Миље Зечевић, којој у марту 1992. године у Сијековцу код Брода, пред очима убијени супруг и три сина.
Фото: X/Milorad Dodik

Хероина Миља Зечевић сахрањена је данас у Горњим Смртићима код Прњавора гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.

Сахрањена је гдје и њен четврти син који је преживио масакр у Сијековцу.

На вјечни починак испраћена је хероина Миља Зечевић, симбол страдања и снаге српског народа, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Свој тешки крст носила је достојанствено до посљедњег дана живота", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Миљи су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода, пред очима убијени супруг и три сина.

Миља Зечевић преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.

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Таг :

Милорад Додик

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