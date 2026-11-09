Сахрањена Миља Зечевић; Додик: Носила достојанствено свој тешки крст

Аутор:АТВ редакција
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Хероина Миља Зечевић сахрањена је данас у Горњим Смртићима код Прњавора гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.
Сахрањена је гдје и њен четврти син који је преживио масакр у Сијековцу.
На вјечни починак испраћена је хероина Миља Зечевић, симбол страдања и снаге српског народа, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Свој тешки крст носила је достојанствено до посљедњег дана живота", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
На вјечни починак испраћена је хероина Миља Зечевић, симбол страдања и снаге српског народа. Свој тешки крст носила је достојанствено до посљедњег дана живота. https://t.co/Y5XDzsWBFd— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 9, 2026
Миљи су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода, пред очима убијени супруг и три сина.
Миља Зечевић преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.
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