Минић пренио овлашћења на Анђелку Кузмић

Аутор:АТВ редакција
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Потписао сам акт којим сам сва овлашћења предсједника Владе пренио на министра пољопривреде, водопривреде и шумарства Анђелку Кузмић, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Минић је данас званично потписао изјаву о прихватању мандата предсједника Републике Српске.
Истакао је да је дошао да прихвати мандат како би отклонили све нејасноће и било какве могућности шпекулације, а да је побједа неупитна.
"И не би имали било каквих правних нејасноћа, имајући у виду да, ево и данас у разговору са представницима Централне изборне комисије, све измјене закона које су нам биле наметнуте су довеле до тога да и Централна изборна комисија морала да тумачи нешто, а није надлежна да тумачи него је то Парламентарна скупштина која је донијела изборне законе", рекао је Минић.
Он се захвалио свима који су учествовали у изборном процесу.
"Поготово да се захвалим онима који су ме подржали на овим изборима. И исто тако сам свјестан и да треба да цијеним и оне који ме нису подржали, да су увијек један репер и један баланс, да морам размишљати о томе како радити и да тај посао буде одговоран, да буде у интересу Републике Српске, свих оних овлаштења које има предсједник Републике Српске", рекао је Минић.
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Истакао је да планира да ради ствари које ће сигурно допринијети једној бољој ситуацији у Републици Српској.
"То је првенствено међународна сарадња. То је један излазак и ван оквира Републике Српске са свим оним нашим партнерима које имамо и у Европи и у свијету. И мислим да за Републику Српску сигурно долазе бољи дани и да ћемо осим заштите уставног капацитета, институционалног капацитета Републике Српске и свега онога што је у надлежностима и у надлежности предсједника Републике и овај посао сигурно допринијети једном бољем животном амбијенту", рекао је Минић.
Подсјетио је да је у понедељак конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске.
"Колико сам упознат, тај дан ћу ја положити заклетву. Отићи ћу у предсједничку палату гдје ће ми предсједник Синиша Каран предати Устав", рекао је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће најкасније до 15. децембра Српска имати нову Владу.
Што се тиче нивоа БиХ, Минић каже да су свјесни да је свима у циљу да се што прије формира власт.
"Имајући у виду изборне резултате имамо и неке захтјеве. Не зато што су то наше жеље, већ је то политичка реалност", рекао је Минић.
Минић каже да је СНСД направио једну од најубједљивијих побједа, те да та побједа подразумијева одређене контролне пакете.
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