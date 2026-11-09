Додик: Наша је обавеза да истину о страдању породице хероине Миље Зечевић преносимо будућим генерацијама

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је да прича хероине Миље Зечевић, којој су пред очима, у марту 1992. године, убијени супруг и три сина, не смије остати само у сјећању оних који су били свједоци тог времена.
"Наша је обавеза да памтимо, да говоримо о страдању њене породице и свих невино страдалих и да истину преносимо генерацијама које долазе. Јер, док памтимо њихова имена и њихове судбине, чувамо их од заборава. Нека јој је вјечна слава и хвала", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је указао да су пред очима Миље Зечевић, у марту 1992. године, убијени њен супруг и три сина, а она је свој тешки крст носила достојанствено до краја живота.
"Данас на вјечни починак испраћамо хероину Миљу Зечевић, жену чија је животна судбина постала једно од најболнијих свједочанстава о страдању српског народа", подсјетио је Додик.
Хероина Миља Зечевић биће сахрањена данас у 13.00 часова Горњим Смртићима код Прњавора гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.
Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијекову.
Миља Зечевић преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.
Данас на вјечни починак испраћамо хероину Миљу Зечевић, жену чија је животна судбина постала једно од најболнијих свједочанстава о страдању српског народа. Пред њеним очима, у марту 1992. године, убијени су њен супруг и три сина, а она је свој тешки крст носила достојанствено до краја живота.
Миљина прича не смије остати само у сјећању оних који су били свједоци тог времена. Наша је обавеза да памтимо, да говоримо о страдању њене породице и свих невино страдалих и да истину преносимо генерацијама које долазе. Јер, док памтимо њихова имена и њихове судбине, чувамо их од заборава.
Нека јој је вјечна слава и хвала.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 9, 2026
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