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Додик: Наша је обавеза да истину о страдању породице хероине Миље Зечевић преносимо будућим генерацијама

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АТВ редакција
09.11.2026 12:14

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик поручио је да прича хероине Миље Зечевић, којој су пред очима, у марту 1992. године, убијени супруг и три сина, не смије остати само у сјећању оних који су били свједоци тог времена.

"Наша је обавеза да памтимо, да говоримо о страдању њене породице и свих невино страдалих и да истину преносимо генерацијама које долазе. Јер, док памтимо њихова имена и њихове судбине, чувамо их од заборава. Нека јој је вјечна слава и хвала", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је указао да су пред очима Миље Зечевић, у марту 1992. године, убијени њен супруг и три сина, а она је свој тешки крст носила достојанствено до краја живота.

"Данас на вјечни починак испраћамо хероину Миљу Зечевић, жену чија је животна судбина постала једно од најболнијих свједочанстава о страдању српског народа", подсјетио је Додик.

Хероина Миља Зечевић биће сахрањена данас у 13.00 часова Горњим Смртићима код Прњавора гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.

Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијекову.

Миља Зечевић преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.

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Тагови :

Милорад Додик

Миља Зечевић

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