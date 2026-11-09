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Додик присуствује сахрани хероине Миље Зечевић

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АТВ редакција
09.11.2026 13:23

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Сахрана Миље Зечевић
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик присуствује у Горњим Смртићима код Прњавора сахрани хероине Миље Зечевић, којој у марту 1992. године у Сијековцу код Брода, пред очима убијени супруг и три сина.

Додик је раније истакао да прича хероине Миље Зечевић не смије остати само у сјећању оних који су били свједоци тог времена.

"Наша је обавеза да памтимо, да говоримо о страдању њене породице и свих невино страдалих и да истину преносимо генерацијама које долазе. Јер, док памтимо њихова имена и њихове судбине, чувамо их од заборава. Нека јој је вјечна слава и хвала", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

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Хероина Миља Зечевић биће сахрањена данас у Горњим Смртићима код Прњавора гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.

Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијековцу.

Миља Зечевић преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.

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Тагови :

Милорад Додик

Миља Зечевић

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