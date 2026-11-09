Зељковић: Станивуковић да достави Нацрт буџета, нећемо дозволити да створи проблеме

Аутор:АТВ редакција
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић позвао је градоначелника Драшка Станивуковића и Одјељење за финансије да до одржавања наредног Колегијума Скупштине града доставе нацрт буџета за 2027. годину, како би се нашао на дневном реду наредне сједнице.
"Јавна расправа не смије бити пука формалност, нити ћемо прихватити да се она сведе на свега три или четири дана због кашњења Градске управе", истакао је Зељковић.
Уколико градоначелник буде одуговлачио са достављањем нацрта буџета и Град због тога уђе у привремено финансирање, навео је он на "Иксу", одговорност ће бити искључиво на њему.
"Нећемо дозволити да својим кашњењем створи проблем, а затим за блокаду Града оптужује Скупштину и одборнике", поручио је Зељковић.
Позивам градоначелника Драшка Станивуковића и Одјељење за финансије да до одржавања наредног Колегијума Скупштине града доставе нацрт буџета за 2027. годину, како би се нашао на дневном реду наредне сједнице.
Јавна расправа не смије бити пука формалност, нити ћемо прихватити да се она сведе на свега три или четири дана због кашњења Градске управе.
Уколико градоначелник буде одуговлачио са достављањем нацрта буџета и Град због тога уђе у привремено финансирање, одговорност ће бити искључиво на њему. Нећемо дозволити да својим кашњењем створи проблем, а затим за блокаду Града оптужује Скупштину и одборнике.— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) November 9, 2026
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