Logo

Зељковић: Станивуковић да достави Нацрт буџета, нећемо дозволити да створи проблеме

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 13:18

Коментари:

0
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић позвао је градоначелника Драшка Станивуковића и Одјељење за финансије да до одржавања наредног Колегијума Скупштине града доставе нацрт буџета за 2027. годину, како би се нашао на дневном реду наредне сједнице.

"Јавна расправа не смије бити пука формалност, нити ћемо прихватити да се она сведе на свега три или четири дана због кашњења Градске управе", истакао је Зељковић.

Уколико градоначелник буде одуговлачио са достављањем нацрта буџета и Град због тога уђе у привремено финансирање, навео је он на "Иксу", одговорност ће бити искључиво на њему.

"Нећемо дозволити да својим кашњењем створи проблем, а затим за блокаду Града оптужује Скупштину и одборнике", поручио је Зељковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Богољуб Зељковић

Драшко Станивуковић

Бањалука

буџет

Коментари (0)

Више из рубрике

klkuč, nekretnina, vrata

Бања Лука

У Бањалуци продато највише станова, ево колика је просјечна цијена квадрата

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске институција зграда Бања Лука

Бања Лука

Радови успоравају саобраћај код Народне скупштине у Бањалуци

6 ч

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

СНСД: Аљетић да саопшти грађанима колики је минус у градској каси

7 ч

1
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Ово дијелови Бањалуке више сати без струје

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима