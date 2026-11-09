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У Бањалуци продато највише станова, ево колика је просјечна цијена квадрата

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АТВ редакција
09.11.2026 13:05

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Фото: Pixabay

Број продатих станова у трећем тромјесечју у Републици Српској већи је у односу на исти период лани, а сем што расте продаја, расту и цијене.

Показују то подаци Републичког завода за статистику, а како наводе из ове институције, број завршених и продатих нових станова у Републици Српској у трећем тромјесечју 2026. године већи је у односу на просјечан број завршених и продатих нових станова у 2025. години за 13,8 одсто и у односу на треће тромјесечје 2025. године већи је за један одсто.

Како наводе, број завршених продатих нових станова у цијелој Републици Српској износи 921, док је у Бањалуци тај број 367.

"Корисна површина завршених и продатих нових станова у трећем тромјесечју 2026. године у односу на просјечну корисну површину у 2025. години већа је за 15,5 одсто и у односу на треће тромјесечје 2025. године већа је за 6,3 одсто", додају они.

Према подацима, укупна корисна површина ових станова износи 48.877 метара квадратних, а у Бањалуци 19.568.

"Просјечна цијена завршених и продатих нових станова у трећем тромјесечју 2026. године у односу на просјечну цијену завршених и продатих нових станова у 2025. години виша је за 2,6 одсто и у односу на треће тромјесечје 2025. године виша је за 8,8 одсто", стоји у њиховом саопштењу.

Када је ријеч о цијенама, из Републичког завода за статистику наводе да је просјечна цијена квадрата у трећем тромјесечју у Српској износила 3.103 КМ, док је у Бањалуци износила 3.887 КМ.

Ипак, занимљиво је да просјечна цијена квадрата није највећа у Бањалуци, већ у Требињу. Према подацима, тамо је у трећем тромјесечју просјечна цијена квадрата износила 4.389 КМ.

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Тагови :

Бањалука

станови

цијена

Републички завод за статистику

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