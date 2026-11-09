Радови успоравају саобраћај код Народне скупштине у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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На раскрсници између Народног позоришта, Архива и Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци мијењају се водоводне цијеви, па се саобраћај одвија спорије.
Радници који, уз помоћ машина обављају радове рекли су Срни да возачима и осталим учесницима у саобраћају савјетују да се на овој високофреквентној раскрсници стрпе док се све не заврши.
Радови се изводе с циљем повећања прилива воде за локалне потрошаче.
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