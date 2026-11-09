Logo

Радови успоравају саобраћај код Народне скупштине у Бањалуци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 10:59

Коментари:

0
Народна скупштина Републике Српске институција зграда Бања Лука
Фото: ATV

На раскрсници између Народног позоришта, Архива и Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци мијењају се водоводне цијеви, па се саобраћај одвија спорије.

Радници који, уз помоћ машина обављају радове рекли су Срни да возачима и осталим учесницима у саобраћају савјетују да се на овој високофреквентној раскрсници стрпе док се све не заврши.

Радови се изводе с циљем повећања прилива воде за локалне потрошаче.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

саобраћај

Коментари (0)

Више из рубрике

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

СНСД: Аљетић да саопшти грађанима колики је минус у градској каси

2 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Ово дијелови Бањалуке више сати без струје

4 ч

0
Помама већ почела: Колико кошта дочек Нове године у Бањалуци

Бања Лука

Помама већ почела: Колико кошта дочек Нове године у Бањалуци

16 ч

0
Колапс на Западном транзиту у Бањалуци због камиона

Бања Лука

Колапс на Западном транзиту у Бањалуци због камиона

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима