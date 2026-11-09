СНСД: Аљетић да саопшти грађанима колики је минус у градској каси

Аутор:АТВ редакција
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Градски одбор СНСД-а Бањалука затражио је од Милана Аљетића, како су нагласили, незаконито овлашћеног потписника у Одјељењу за финансије Градске управе, да саопшти грађанима колики је минус у градској каси умјесто што коментарише потезе Милорада Додика и Владу Републике Српске.
"Самопоуздање Аљетића је велико, а његови резултати су минуси у градској каси", наводи се у саопштењу из Градског одбора СНСД-а.
Из Градског одбора СНСД-а истичу да је Аљетић "директно са одбране дипломског рада стигао до финансија Града Бањалука".
"Умјесто да учи као приправник, добио је прилику да обавља послове овлашћеног потписника у Одјељењу за финансије. Сада би још да оцјењује оне који су институције Републике Српске водили кроз пандемију, економске кризе и политичке притиске. Изгледа да је Аљетић, прескачући степенице у каријери, прескочио и основну лекцију о одговорности", наглашавају у СНСД-у.
Док је Аљетић студирао и обнављао године на факултету, напомињу из Градског одбора СНСД-а, Милорад Додик и институције Републике Српске носили су терет одлука од којих су зависили здравство, привреда, плате и пензије.
"Према појединим процјенама, дуг Града премашује 80 милиона КМ. То је питање на које Аљетић треба да одговори, али тешко да може, с обзиром на то да тек одрађује `приправничко-начелнички стаж`", истичу у СНСД-у.
У Градском одбору СНСД-а Бањалука наводе да тамо гдје се буџетом управља одговорно, ребаланс се припрема и усваја на вријеме, а извјештаји о извршењу редовно достављају, као што је то случај са институцијама Републике Српске.
С друге стране, наглашавају из СНСД-а, Град Бањалука још није објавио преглед свих дуговања по ставкама, са јасно раздвојеним краткорочним и дугорочним обавезама, повјериоцима и роковима доспијећа.
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"Обавезе града измирује са трансакционог рачуна, мимо трезорског пословања, што је директно противно Закону о буџетском систему Републике Српске и отвара многе сумње. Нека Аљетић коначно покаже колике су кредитне обавезе, колико се дугује добављачима и буџетским корисницима, а колико износе доспјеле, неплаћене обавезе", истичу у Градском одбору СНСД-а.
Из бањалучког СНСД-а питају на основу чега Аљетић сматра да је способан да управља градским новцем ако није у стању да грађанима прикаже ни јасан преглед дуговања?
(СРНА)
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