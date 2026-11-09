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"До краја седмице ријешити питање најниже плате"

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АТВ редакција
09.11.2026 14:07

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Новац
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да у току ове седмице треба да буде утврђен износ најниже плате у Српској за наредну годину.

"Прошле године смо успјели постићи споразум на неким реалним основама, али овај пут видим да ће Влада морати мало активније учествовати", рекао је Минић.

Он је додао да постоје приједлози рјешења кад су у питању одређене гране привреде, првенствено послодаваца из прерађивачког сектора.

Саво Минић

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"Треба да видимо да направимо и некакву градацију у том смислу", истакао је Минић.

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Тагови :

најнижа плата

Саво Минић

Минималац

повећање плата

Плата

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