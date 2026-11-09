"До краја седмице ријешити питање најниже плате"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да у току ове седмице треба да буде утврђен износ најниже плате у Српској за наредну годину.
"Прошле године смо успјели постићи споразум на неким реалним основама, али овај пут видим да ће Влада морати мало активније учествовати", рекао је Минић.
Он је додао да постоје приједлози рјешења кад су у питању одређене гране привреде, првенствено послодаваца из прерађивачког сектора.
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"Треба да видимо да направимо и некакву градацију у том смислу", истакао је Минић.
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