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Стевандић сазвао састанак представника парламентарних странака

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09.11.2026 14:26

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Народна скупштина Републике Српске, НСРС
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је данас у Бањалуци састанак представника парламентарних странака ради припреме прве сједнице новог сазива парламента Српске.

Састанак је заказан у 17.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, најављено је из парламента Српске.

Стевандић је овај састанак сазвао на основу члана 6. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, наводи се у саопштењу.

Медијима ће бити омогућено снимање кадрова на почетку састанка.

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је раније да ће ова политичка партија са коалиционим партнерима имати двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске и да би нови сазви парламента требало да буде конституисан 16. новембра.

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Према потврђеним резултатима избора одржаних 4. октобра, у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске СНСД ће имати 34 од 83 мандата, ПСС 12 мандата, а СДС на 10.

Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС и коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Листа за правду и ред и СПС по четири мандата, Коалиција за државу је на три мандата, док је Републичка странка Српске освојила један мандат.

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Тагови :

нсрс

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Стевандић

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