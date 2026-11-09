Аутор:АТВ редакција
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Миља Зечевић, мајка хероина, испраћена је на вјечни починак и сахрањена уз убијене синове и супруга на гробљу у Горњим Смртићима код Прњавора.
Претходно је служено опијело на градском гробљу у Броду. Миља је испраћена уз почасни вод Министарства унутрашњих послова Републике Српске и почасну паљбу.
Посљедњем испраћају присуствовали су чланови породице, пријатељи и бројни грађани Брода и Прњавора, предсједник Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, начелник општине Брод Милан Зечевић, градоначелник Прњавора Дарко Томаш, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, међу којима и предсједница Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске Исидора Граорац.
„Нека ти је вјечна слава и хвала, српска мајко Миљо!”, поручио је директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић, који се обратио на испраћају. Подсјетио је на тешку животну судбину Миље Зечевић, која је још као дјевојчица остала без оца, убијеног у Јасеновцу, а 26. марта 1992. године у Сијековцу изгубила супруга Јову и тројицу синова – Петра, Милана и Васу. Послије рата, преминуо је и њен четврти син, који је преживио масакр у Сијековцу.
Бојић је истакао да се у судбини Миље Зечевић преплићу два стратишта српског народа, Јасеновац и Сијековац, удаљена готово пола вијека, али повезана трагедијом једне породице.
„Какву утјеху може пружити жени која је изгубила супруга и дјецу, а затим још 34 године живјела са ненадокнадивим болом?”, рекао је Бојић.
Говорећи о мјесту српске мајке у историјском и духовном памћењу народа, повезао је Миљину судбину са симболиком мајке Југовића, нагласивши да су њена патња и достојанство свједочанство о страдању српског народа које се преноси кроз генерације. Посебно је указао на значај очувања њеног свједочанства, које није само запис о страдању једне породице већ и дио националног памћења српског народа.
Начелник Општине Брод Милан Зечевић навео је да је Миља Зечевић постала симбол страдања српског народа, али и мајчинске снаге, достојанства и истрајности пред незамисливим губитком. Поводом њене смрти, у Броду је данас проглашен Дан жалости.
Миља Зечевић преминула је 7. новембра у 95. години живота, у дворишту породичне куће у Сијековцу, на мјесту на којем су 1992. године, пред њеним очима, убијени супруг и синови. Миља је годинама свједочила о страдању своје породице, судбини бројних српских породица и злочину који су у Сијековцу починиле хрватско-муслиманске оружане формације, уз учешће припадника регуларних снага Републике Хрватске. Трајно свједочанство оставила је за архиву Меморијалног центра Републике Српске.
"НЕКА ТИ ЈЕ ВЈЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА, СРПСКА МАЈКО МИЉО!", порука је Меморијалног центра Републике Српске.
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