Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Игуман манастира Хиландара архимандрит Методије и вршилац дужности проректора за научноистраживачки рад и развој Универзитета у Бањалуци Александар Остојић данас су потписали споразум с циљем очувања, заштите, афирмације културног и историјског насљеђа српског народа које се чува у овом манастиру.
Архимандрит Методије рекао је новинарима да постоји мишљење да је манастир Хиландар у неком ширем смислу први српски универзитет и да је природно да развија сарадњу са свим српским високообразовним установама.
"Сарадња је данас добила и званичну форму, а надамо се да ће се његове потписнице међусобно помагати у својим обавезама и подухватима", истакао је архимандрит Методије.
Он је истакао да ће манастир Хиландар, као једина српска институција која већ више од осам вијекова непрекидно траје, помоћи Универзитету у Бањалуци да се упозна боље са насљеђем које баштини овај манастир.
"Надамо се да ће бити добре воље да нам стручни људи са бањалучког Универзитета на практичан начин помогну", рекао је архимандрит Методије.
Он је подсјетио да је манастир Хиландар, као и други светогорски манастири, под заштитом УНЕСК-а и практично представља споменик.
"Ваше архитекте ће нам помоћи, као и археолози, историчари, филолози, па и колеге са Пољопривредног факултета", рекао је архимандрит Методије.
Вршилац дужности проректора за научноистраживачки рад и развој Универзитета у Бањалуци Александар Остојић рекао је да потписивање сарадње са манастиром Хиландар представља посебну част, али и велику одговорност.
"Хиландар није само манастир већ је средиште српске духовности и манастир који баштини традицију образовања и који доприноси значајном развоју идентитета српског народа", рекао је Остојић.
Он је истакао да ће Универзитет у Бањалуци као једна од водећих научноистраживачких институција у БиХ на бази овог споразума учинити све да би се унаприједила сарадња између манастира Хиландар и Универзитета у Бањалуци.
"Мислим на знање и научно-истраживачке потенцијале и нама је циљ да кроз овај споразум сигурно очувамо и допринесемо афирмацији баштине манастира Хиландар", рекао је Остојић.
Споразумом је предвиђена сарадња на научноистраживачком и културном плану, размјена знања и искустава, усавршавање особља, заједнички пројекти, издавачка дјелатност, као и међусобни приступ библиотечким и архивским фондовима, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму