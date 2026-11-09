Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској наредних дана очекује се промјенљиво и вјетровито вријеме, уз повремене падавине, док ће крајем седмице доћи до наглог захлађења, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Сутра ће прије подне на сјеверу и западу бити облачно уз слабу кишу, док ће на југу и истоку бити суво и сунчаније. Ујутру је око ријека и у котлинама могућа пролазна магла.
До средине дана облачност са кишом захватиће већину предјела, а поподне и увече биће претежно облачно, уз повремено вјетровито вријеме и кишу. На југу се увече очекују јаче падавине.
Вјетар ће ујутру бити слаб, а током дана умјерен до јак југозападни. Минимална температура ваздуха износиће од један степен на истоку до 10 степени на југу и западу, док ће максимална бити од 12 до 16 степени, а у вишим предјелима око седам степени.
У сриједу, 11. новембра, ујутру ће бити облачно уз повремену кишу, док се током дана очекује промјенљиво облачно и топлије вријеме, уз краће сунчане периоде. Слаба киша падаће још понегдје.
Минимална температура биће од пет до 10 степени, на југу до 13, док ће максимална износити од 14 до 19 степени, а у вишим предјелима око 10 степени.
У четвртак, 12. новембра, очекује се промјенљиво облачно, врло топло и вјетровито вријеме. На југу и западу падаће киша, док ће у осталим предјелима бити суво уз сунчане периоде.
Дуваће умјерен до јак југо, који ће на југу и западу имати и олујне ударе. Увече и током наредне ноћи на југу се очекују обилније падавине. Јутарња температура биће од седам до 15 степени, а дневна од 16 до 24 степена, док ће у вишим предјелима бити око 13 степени.
У петак, 13. новембра, у првом дијелу дана задржаће се топло и вјетровито вријеме, уз јаку и обилну кишу на југу.
До средине дана јаче падавине и нагло захлађење захватиће сјеверозапад, а потом и остале предјеле Српске. До вечери ће бити знатно хладније, уз кишу, док се у брдско-планинским предјелима очекује прелазак кише у сусњежицу и снијег.
Максимална температура ваздуха прије захлађења биће од 16 до 24 степена, а у вишим предјелима око 13 степени. Током дана температура ће бити у паду, па ће се минималне вриједности, од један степен на сјеверозападу до 14 степени на југу и истоку, биљежити увече.
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