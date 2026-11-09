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Запослени у Болници ''Србија'' добровољно дали крв

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АТВ редакција
09.11.2026 11:47

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Фото: Facebook/Screenshot

Традиционална манифестација "Дани болнице Србија" почела је данас акцијом добровољног давања крви запослених у овој здравственој установи.

Болница "Србија" већ шесту годину заредом организује манифестацију "Дани болнице Србија", која је ове године посвећена обиљежавању 30 година постојања Одјељења за оториноларингологију и сервикофацијалну хирургију.

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"Као и сваке године, и овог пута манифестацију започињемо традиционалном акцијом добровољног даривања крви наших запослених", рекао је начелник Одјељења оториноларингологије и цервикофацијалне хирургије Ђорђе Пејић.

Он је истакао да запослени на овај начин још једном показују своју хуманост и спремност да помогну онда када је то најпотребније, саопштено је из Болнице "Србија".

Шеф Службе за трансфузију крви Касиндо при Болници "Србија" Јелена Стојановић Лукић захвалила је запосленима Болнице "Србија", који из године у годину показују хуманост и спремност да се одазову акцији добровољног давања крви.

"Одзив би био и већи да запослени Болнице `Србија` нису већ дали крв прије петнаестак дана или мјесец дана. Они су увијек ту, прва линија одбране када су резерве крви смањене и управо се они међу првима одазивају", рекла је Лукићева.

Она је захвалила менаџменту Болнице "Србија" што и током ових свечаних дана, сваке године, у програм манифестације уврштава и акцију добровољног давања крви.

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Шеф техничке службе Болнице "Србија" Небојша Ступар рекао је да је ово 13. пут да даје крв и да се увијек радо одазива оваквим акцијама.

"Даривање крви је изузетно хуман чин. Никада не знате коме можете помоћи и чији живот можете спасити. Ми, запослени у Болници, увијек смо ту када је потребно и трудимо се да редовно дарујемо крв, како бисмо, надамо се, помогли што већем броју људи", сматра Ступар.

Срна

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Тагови :

Болница Србија

добровољно даривање крви

здравствени радник

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