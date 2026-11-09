Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу затражило је одређивање једномјесечног притвора Требињцима А.С. (21) и С.Ж. (24) због сумње да су сјекиром и металном шипком напали и изударали тројицу суграђана.
Напад се догодио 6. новембра око 1.45 часова у Видовданској улици у Требињу. Након пријаве полиција је мјесту напада затекла повријеђене С.Р, Ђ.Р. и М.В. који су имали видљиве повреде, као и расјекотине због чега им је указана љекарска помоћ. Осумњичени су накнадно идентификовани и ухапшени.
Како је саопштило ОЈТ Требиње притвор је предложен због сумње да су А.С. и С.Ж. као саизвршиоци починили кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда и два кривична дјела наношења тјелесних повреда.
”Наведени се сумњиче да су са још једним непознатим лицем физички напали оштећене С.Р, М.В. и Ђ.Р. тако што су их пресрели, а затим сјекиром и металном шипком ударали по глави и другим дијеловима тијела од којих удараца је оштећени М.В. задобио тешку тјелесну повреду, док су оштећени С.Р. и Ђ.Р. задобили тјелесне повреде”, саопштило је ОЈТ Требиње.
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Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.
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