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Сјекиром и металном шипком претукли суграђане: Требињцима предложен притвор

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
09.11.2026 11:43

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Сјекиром и металном шипком претукли суграђане: Требињцима предложен притвор

Окружно јавно тужилаштво у Требињу затражило је одређивање једномјесечног притвора Требињцима А.С. (21) и С.Ж. (24) због сумње да су сјекиром и металном шипком напали и изударали тројицу суграђана.

Напад се догодио 6. новембра око 1.45 часова у Видовданској улици у Требињу. Након пријаве полиција је мјесту напада затекла повријеђене С.Р, Ђ.Р. и М.В. који су имали видљиве повреде, као и расјекотине због чега им је указана љекарска помоћ. Осумњичени су накнадно идентификовани и ухапшени.

Како је саопштило ОЈТ Требиње притвор је предложен због сумње да су А.С. и С.Ж. као саизвршиоци починили кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда и два кривична дјела наношења тјелесних повреда.

”Наведени се сумњиче да су са још једним непознатим лицем физички напали оштећене С.Р, М.В. и Ђ.Р. тако што су их пресрели, а затим сјекиром и металном шипком ударали по глави и другим дијеловима тијела од којих удараца је оштећени М.В. задобио тешку тјелесну повреду, док су оштећени С.Р. и Ђ.Р. задобили тјелесне повреде”, саопштило је ОЈТ Требиње.

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Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.

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Тагови :

Предложен притвор

Туча

Требиње

ОЈТ Требиње

физички напад

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