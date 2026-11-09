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Сарајево: Мушкарац и жена ухапшени због крађа

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АТВ редакција
09.11.2026 11:27

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте Управе полиције МУП-а КС, 06.11.2026. године у 19:30 сати ухапсили су жену из Сарајева. Ријеч је о В.Ц. (1990) из Сарајева.

Ухапшена је због постојања основа сумње да је починила кривично дјело Крађа.

Јуче, 08.11., у 19 часова полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте су на основу расписаних потјерница од стране Полиције Брчко дистрикт БиХ и МУП-а Тузланског кантона ухапсили мушкарца Д.Ш., рођен 1995. године у Келну, настањен у Сарајеву.

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Ухапшен је због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Тешка крађа.

За оба случаја је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени су предати у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС, преноси ЦрнаХроника.

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Тагови :

хапшење

Крађа

Сарајево

МУП Кантона Сарајево

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