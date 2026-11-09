Сарајево: Мушкарац и жена ухапшени због крађа

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте Управе полиције МУП-а КС, 06.11.2026. године у 19:30 сати ухапсили су жену из Сарајева. Ријеч је о В.Ц. (1990) из Сарајева.
Ухапшена је због постојања основа сумње да је починила кривично дјело Крађа.
Јуче, 08.11., у 19 часова полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте су на основу расписаних потјерница од стране Полиције Брчко дистрикт БиХ и МУП-а Тузланског кантона ухапсили мушкарца Д.Ш., рођен 1995. године у Келну, настањен у Сарајеву.
Свијет
Ухапшен брат Виктора Орбана
Ухапшен је због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Тешка крађа.
За оба случаја је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени су предати у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС, преноси ЦрнаХроника.
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