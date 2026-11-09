Оштетио надгробне споменике у Теслићу: Ухапшен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Теслићка полиција ухапсила је И.Д, са подручја овог града, јер се сумњичи да је причинило штету на гробљу у теслићком насељу Гомјеница, које припада исламској заједници.
Из Полицијске управе Добој саопштено је да је лице ухапшено јуче, када је инцидент и пријављен, те да се у везу са извршењем овог кривичног дјела доводи и један малољетник.
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У пријави је истакнуто да су оштећени улазна капија, стубови ограде и надгробни споменици.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
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