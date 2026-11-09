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Оштетио надгробне споменике у Теслићу: Ухапшен мушкарац

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АТВ редакција
09.11.2026 10:21

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Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Теслићка полиција ухапсила је И.Д, са подручја овог града, јер се сумњичи да је причинило штету на гробљу у теслићком насељу Гомјеница, које припада исламској заједници.

Из Полицијске управе Добој саопштено је да је лице ухапшено јуче, када је инцидент и пријављен, те да се у везу са извршењем овог кривичног д‌јела доводи и један малољетник.

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У пријави је истакнуто да су оштећени улазна капија, стубови ограде и надгробни споменици.

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

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Тагови :

Теслић

Гробље

хапшење

ПУ Добој

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