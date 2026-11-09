У Мостару опљачкан банкомат уз помоћ експлозивне направе

Фото: Pexel/Eduardo Soares

Банкомат једне банке у Мостару рано јутрос је опљачкан, уз помоћ експлозивне направе.

На мјесту догађаја налази се полиција која врши увиђај, преносе федерални медији. Више информација биће познато након завршетка увиђаја. (Срна)

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