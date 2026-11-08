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Ватра гута вагоне у Рајловцу

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АТВ редакција
08.11.2026 17:59

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Пожар на вагонима у Рајловцу
Фото: Вибер

Неколико вагона у сарајевском насељу Рајловац данас је захватио пожар.

Из Професионалне ватрогасне јединице Кантона Сарајево навели су да су екипе стигле на терен, али да тренутно немају више информација.

"Изгледа су у питању напуштени вагони, нису цистерне" речено је из ове јединице за "Аваз".

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Тагови :

пожар

Сарајево

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