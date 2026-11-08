Ватра гута вагоне у Рајловцу

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Неколико вагона у сарајевском насељу Рајловац данас је захватио пожар.

Из Професионалне ватрогасне јединице Кантона Сарајево навели су да су екипе стигле на терен, али да тренутно немају више информација. "Изгледа су у питању напуштени вагони, нису цистерне" речено је из ове јединице за "Аваз".

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