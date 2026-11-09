Тешка саобраћајна несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Аутор:АТВ редакција
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У улици Хамдије Крешевљаковића у центру Сарајева јутрос, 9. новембра, догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали путнички аутомобил и мотоцикл. Једна особа је повријеђена.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила у 8:35 сати.
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"Дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовали мотор и аутомобил. Једно лице је повријеђено, а степен повреда повријеђеног тренутно је непознат" речено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.
Према фотографијама на возилима је причињена знатна материјална штета. Предњи дио аутомобила је оштећен, док је мотоцикл након судара завршио на коловозу. Дијелови возила расути су по цести.
На мјесто несреће изашли су припадници полиције и екипа Хитне помоћи КС. Због судара је саобраћај у улици Хамдије Крешевљаковића отежан, а гужве су забиљежене и на околним саобраћајницама.
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Полицијски службеници обављају увиђај, након којег ће бити познате тачне околности под којима је дошло до несреће.
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