Logo

Тешка саобраћајна несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 10:00

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У улици Хамдије Крешевљаковића у центру Сарајева јутрос, 9. новембра, догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали путнички аутомобил и мотоцикл. Једна особа је повријеђена.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила у 8:35 сати.

Авион Рајанер

Свијет

Рајанер од сутра уводи промјене: Стижу и лоше вијести за новчанике

"Дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовали мотор и аутомобил. Једно лице је повријеђено, а степен повреда повријеђеног тренутно је непознат" речено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

Према фотографијама на возилима је причињена знатна материјална штета. Предњи дио аутомобила је оштећен, док је мотоцикл након судара завршио на коловозу. Дијелови возила расути су по цести.

На мјесто несреће изашли су припадници полиције и екипа Хитне помоћи КС. Због судара је саобраћај у улици Хамдије Крешевљаковића отежан, а гужве су забиљежене и на околним саобраћајницама.

Банкомат

Хроника

У Мостару опљачкан банкомат уз помоћ експлозивне направе

Полицијски службеници обављају увиђај, након којег ће бити познате тачне околности под којима је дошло до несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђени

увиђај

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватромет представља спектакуларну и традиционалну забаву која се користи за обиљежавање значајних празничних догађаја, Нове године, државних празника, фестивала, спортских побједа и приватних прослава попут вјенчања и рођендана.

Свијет

Ватромет изазвао опасно загађење ваздуха

2 ч

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Вјештак о несрећи аутобуса у Хрватској: Једна ствар могла је спасити животе

2 ч

0
Народна банка Србије

Србија

Нова правила за камате и кредите: Важно обавјештење за грађане

2 ч

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

У Сарајеву врло нездрав ваздух: Смањити активности на отвореном

3 ч

1

Више из рубрике

банкомат апарат новацподизање новца

Хроника

У Мостару опљачкан банкомат уз помоћ експлозивне направе

3 ч

1
Пожар на вагонима у Рајловцу

Хроника

Ватра гута вагоне у Рајловцу

18 ч

0
Удес у Подмилачју

Хроника

Има повријеђених: Огласила се полиција о несрећи на путу према Бањалуци

18 ч

0
Удес у Подмилачју

Хроника

Тежак удес на путу Бањалука-Јајце: Хитна на терену, обустављен саобраћај

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима