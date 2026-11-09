У Сарајеву врло нездрав ваздух: Смањити активности на отвореном

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Ваздух у Сарајеву јутрос је врло нездрав са индексом квалитета 208, подаци су сајта Еко акција.
Према листи свјетске платформе за праћење загађености ваздуха "IQAir" Сарајево је јутрос на четвртом мјесту иза пакистанског Лахореа, монголског Уланбатора и Колкате у Индији.
Сцена
Популарни пјевач из БиХ пријављен полицији због малољетнице
На основу мјерења "Еко акције", ваздух је нездрав у Високом, гдје је измјерен индекс квалитета од 198, а слиједе Вогошћа са 185, Какањ са 184, Илијаш са 176, Зеница са 167, те Травник и Бањалука са индексом 166.
Умјерено загађен ваздух је у Приједору, Бихаћу и Мостару, док је добар у Требињу и Ливну.
Врло нездрав ваздух код лица са респираторним обољењима попут астме може изазвати значајна појачања симптома и интензитета болести, а повећава вјероватноћу негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.
Друштво
Топлије него претходних дана: Ово је данашња прогноза
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији, морају избјегавати било какве активности током боравка вани, док би сви остали морали избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
15 ч0
Градови и општине
23 ч1
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму