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У Сарајеву врло нездрав ваздух: Смањити активности на отвореном

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АТВ редакција
09.11.2026 08:57

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Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух у Сарајеву јутрос је врло нездрав са индексом квалитета 208, подаци су сајта Еко акција.

Према листи свјетске платформе за праћење загађености ваздуха "IQAir" Сарајево је јутрос на четвртом мјесту иза пакистанског Лахореа, монголског Уланбатора и Колкате у Индији.

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На основу мјерења "Еко акције", ваздух је нездрав у Високом, гдје је измјерен индекс квалитета од 198, а слиједе Вогошћа са 185, Какањ са 184, Илијаш са 176, Зеница са 167, те Травник и Бањалука са индексом 166.

Умјерено загађен ваздух је у Приједору, Бихаћу и Мостару, док је добар у Требињу и Ливну.

Врло нездрав ваздух код лица са респираторним обољењима попут астме може изазвати значајна појачања симптома и интензитета болести, а повећава вјероватноћу негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.

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(Срна)

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Тагови :

Сарајево

нездрав ваздух

Квалитет ваздуха

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