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Топлије него претходних дана: Ово је данашња прогноза

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АТВ редакција
09.11.2026 08:45

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Топлије него претходних дана: Ово је данашња прогноза
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити топлије него претходних дана, промјенљиво облачно уз слабу кишу само понегдје, а послије подне доћи ће разведравања са запада, уз више сунчаних периода.

Слаба киша биће чешћа на истоку у првом дијелу дана, а послије подне биће углавном суво, наводи Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб и промјенљив, у Херцеговини и на западу слаб до умјерен југозападни.

Максимална температура ваздуха од девет до 15, на југу до 17 степени Целзијусових, у вишим предјелима од пет.

Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштили су да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, а понегдје у источним предјелима забиљежена је слаба киша.

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