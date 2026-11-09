Топлије него претходних дана: Ово је данашња прогноза

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити топлије него претходних дана, промјенљиво облачно уз слабу кишу само понегдје, а послије подне доћи ће разведравања са запада, уз више сунчаних периода.
Слаба киша биће чешћа на истоку у првом дијелу дана, а послије подне биће углавном суво, наводи Републички хидрометеоролошки завод.
Вјетар слаб и промјенљив, у Херцеговини и на западу слаб до умјерен југозападни.
Максимална температура ваздуха од девет до 15, на југу до 17 степени Целзијусових, у вишим предјелима од пет.
Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштили су да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, а понегдје у источним предјелима забиљежена је слаба киша.
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