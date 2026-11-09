На петак 13. стиже поларна звијер

Аутор:АТВ редакција
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У Србији ће наредних дана бити промјењиво и претежно облачно, уз повремену кишу, али ће од уторка доћи до пораста температура.
Према најави Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), топлије вријеме задржаће се до краја радне недјеље, док се за викенд очекује промјена правца вјетра и пад температуре.
Према временској прогнози РХМЗ-а, у наредним данима очекује нас промјењиво вријеме, уз смјену облачних периода и повремене кише.
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Ипак, средином седмице долази до пораста температура, па ће се топлији ваздух задржати све до петка, када се очекује и појачање јужног и југоисточног вјетра.
Како наводи РХМЗ, од уторка, 10. новембра, услиједиће пораст и јутарњих и дневних температура.
У петак, 13. новембра, у кошавском подручју и планинским предјелима дуваће умјерен и јак јужни и југоисточни вјетар, који ће на југу Баната повремено бити и олујни.
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Међутим, за викенд се очекује промјена правца вјетра на сјеверозападни и пад температуре.
Метеоролог Иван Ристић најављује да би у петак, 13. новембра, у поподневним сатима Србију могао да захвати поларни фронт и донесе нагло захлађење.
Према његовој прогнози, прије доласка фронта Србија ће бити под утицајем веома топлог ваздуха из области Средоземља и сјеверне Африке, због чега ће максималне температуре достизати од 20 до 25 степени. Најтоплије би требало да буде у четвртак и петак, непосредно прије продора хладног ваздуха.
"Ово захлађење донијеће сусњежицу и снијег у ноћи између петка и суботе у брдовито-планинским предјелима јужније од Саве и Дунава", најавио је Ристић.
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У суботу, 14. новембра, очекује се осјетно хладније вријеме, уз пад температуре од око 15 степени у односу на претходне дане. Максималне температуре кретаће се од пет до 10 степени.
Ристић наводи да се његова прогноза већ неколико дана не мијења, али напомиње да је ријеч о најави за наредни викенд и да ће обавијестити јавност уколико дође до промјена.
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