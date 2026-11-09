Ужас у Грчкој: У мору пронађено 12 тијела

Грчке власти пронашле су и извукле из мора 12 тијела миграната који су били на броду уоченом рано јутрос јужно од Крита, док је трговински брод спасио 18 особа са истог пловила, саопштила је грчка Обалска стража.

Нису објављене друге информације о идентитету 12 умрлих особа или околностима њихове смрти.

У саопштењу Обалске страже истиче се да је брод пронађен јутрос на око 28 километара јужно од Крита.

"Друга два брода, од којих је на једном било 47, а на другом 40 путника, такође су откривена како плове јужно од Крита", наводи се у саопштењу и додаје да су оба брода пребачена на јужну обалу Крита.

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У протеклих неколико мјесеци више хиљада миграната кренуло је на опасан прелазак мора са сјеверних обала Африке ка Грчкој, која се налази на једном од најчешће кориштених праваца за особе које бјеже ка Европи од сукоба и сиромаштва у Африци и Блиском истоку.

(СРНА)