Популарни пјевач из БиХ пријављен полицији због малољетнице

Бх. пјевач Емрах Емшо (32) наводно је пријављен полицији због контакта са 17-годишњом дјевојком, судећи по друштвеним мрежама гдје се ова вијест појављивала.

Према информацијама "Аваза", цијели случај повезан је с хаљином коју је пјевач наводно желио купити дјевојци за њен 18. рођендан, који би требала прославити за двадесетак дана.

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Након што се ова информација појавила, Емшо се огласио и путем Инстаграм Сторија подијелио кратку, али знаковиту поруку.

"Купиш дјевојци хаљину и она те пријави полицији", написао је пјевач.

За сада нису познате све околности случаја, нити је доступна званична потврда надлежних институција о наводима да је пријава поднесена.

Пра информацијама "Аваза", цијели случај повезан је с хаљином коју је пјевач наводно желио купити дјевојци за њен 18. рођендан, који би требала прославити за двадесетак дана.

Након што се ова информација појавила, Емшо се огласио и путем Инстаграм Сторија подијелио кратку, али знаковиту поруку.

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"Купиш дјевојци хаљину и она те пријави полицији", написао је пјевач.

За сада нису познате све околности случаја, нити је доступна званична потврда надлежних институција о наводима да је пријава поднесена.