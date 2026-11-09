Популарни пјевач из БиХ пријављен полицији због малољетнице

Аутор:АТВ редакција
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Бх. пјевач Емрах Емшо (32) наводно је пријављен полицији због контакта са 17-годишњом дјевојком, судећи по друштвеним мрежама гдје се ова вијест појављивала.
Према информацијама "Аваза", цијели случај повезан је с хаљином коју је пјевач наводно желио купити дјевојци за њен 18. рођендан, који би требала прославити за двадесетак дана.
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Након што се ова информација појавила, Емшо се огласио и путем Инстаграм Сторија подијелио кратку, али знаковиту поруку.
"Купиш дјевојци хаљину и она те пријави полицији", написао је пјевач.
За сада нису познате све околности случаја, нити је доступна званична потврда надлежних институција о наводима да је пријава поднесена.
Пра информацијама "Аваза", цијели случај повезан је с хаљином коју је пјевач наводно желио купити дјевојци за њен 18. рођендан, који би требала прославити за двадесетак дана.
Након што се ова информација појавила, Емшо се огласио и путем Инстаграм Сторија подијелио кратку, али знаковиту поруку.
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"Купиш дјевојци хаљину и она те пријави полицији", написао је пјевач.
За сада нису познате све околности случаја, нити је доступна званична потврда надлежних институција о наводима да је пријава поднесена.
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