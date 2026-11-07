Ава Карабатић проговорила о наводима да је сама исценирала лажну вијест о њеној смрти

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је јавност широм региона узнемирила вијест да је Ава Карабатић наводно страдала у Загребу. Њени пријатељи објавили су потресне поруке на њеним профилима на друштвеним мрежама, опраштајући се од ње у сузама.
Међутим, убрзо је услиједио неочекиван обрт – Ава се огласила на друштвеним мрежама и открила да је вијест о њеној смрти лажна, те да ју је измислила особа која је претходног дана напала и њеног пријатеља.
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Цијели регион остао је јутрос у шоку након што су пријатељи Аве Карабатић на њеним профилима на друштвеним мрежама објавили да је страдала у Загребу.
Сада се поново обратила јавности и открила како се осећа, али и кроз какав је стрес прошла.
„Хвала свима на подршци и што ми дајете снагу док сам на дну. Не могу свима да одговорим због толике количине порука.
Праву драму сам доживјела. Моји пријатељи, посебно Симона Мијоковић, Марио Томас, Цвита и други, од јуче плачу јер су били у шоку када су видјели гласовну поруку о ‘мојој смрти’. Изненадило ме је и колико је људи плакало због мене, а да ме притом и не познају, осим са телевизије.
То ми само потврђује да сам добар човјек и да сте то препознали код мене.
По препоруци мојих најближих пријатеља, крећем на психотерапију како бих се потпуно психички опоравила од стресова које сам доживјела током посљедњих мјесеци живота.
Волим вас, ваша Ава.“
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Након тога осврнула се и на коментаре појединих људи који су посумњали да је читава ситуација била унапријед исценирана због пажње јавности.
„Прочитала сам неколико коментара да сам ја сама исценирала све ово због пажње или нечег сличног. Људи драги, да сам жељела пажњу, искористила бих то у своју корист, објавила књигу, пјесму или нешто слично како бих од тога имала неку корист.“
(Курир)
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