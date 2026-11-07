Logo

Биљка која краси дом у празничним данима: Гдје треба да стоји божићна звијезда?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
07.11.2026 16:08

Коментари:

0
Крупан кадар црвених божићних звiезда са божићним украсима, који у затвореном простору стварају празничну атмосферу.
Фото: Elsa Olofsson/Pexels

Божићна звијезда једна је од најљепших биљака које украшавају дом током јесени и зиме. Њени раскошни црвени листови уносе топлину у простор, али да би дуго остала лијепа, важно је да јој пронађете одговарајуће мјесто.

Није довољно само да је поставите тамо гдје се најбоље уклапа уз намјештај и празничне декорације. Овој биљци су потребни одређена количина свјетлости, стабилна температура и заштита од промаје.

Киша

Друштво

Сутра поново киша? Ово је прогноза за недјељу

Најбоље мјесто је близу прозора, али не на директном сунцу. Божићна звијезда воли свијетле просторије, па јој највише одговара мјесто у близини прозора окренутог ка истоку или западу. Тако ће добијати довољно природне свјетлости, која јој је неопходна за очување здравих листова и карактеристичне боје прицвјетних листова.

Ипак, немојте је постављати тако да сунчеви зраци сатима директно падају на њу. Превише јаког сунца може оштетити листове, док ће у тамном углу биљка почети да губи виталност и одбацује лишће.

Држите је даље од радијатора и промаје

Једна од најчешћих грешака јесте постављање божићне звијезде на прозорску даску изнад радијатора или непосредно поред грејног тијела. Сув и топао ваздух не прија јој, па листови могу почети да се суше и опадају.

Не одговара јој ни близина улазних врата, често отворених прозора и других мјеста на којима је изложена хладном ваздуху. Најбоље ће напредовати у просторији са уједначеном температуром, идеално између 18 и 22 степена.

Марија Шерифовић

Сцена

Испливали детаљи о жени која је родила сина Марије Шерифовић

Како да је заливате да би наставила да расте?

Божићна звијезда не воли ни потпуно суву земљу ни превише воде. Заливајте је када се горњи слој супстрата просуши, а вишак воде обавезно проспите из украсне саксије или подметача.

Прекомјерно заливање може довести до труљења коријена, због чега биљка почиње да губи листове. Такође, избјегавајте да је заливате хладном водом директно из славине. Боље је да користите воду собне температуре.

Мали трик за дужи живот божићне звијезде

Када је једном поставите на одговарајуће мјесто, немојте је често помјерати. Божићна звијезда не воли нагле промјене услова, па јој стабилно окружење помаже да сачува листове и настави нормално да се развија.

Марко Томас и Ава Карабатић

Сцена

Откривено зашто је пријатељ Аве Карабатић објавио да је умрла

Ако јој обезбиједите довољно индиректне свјетлости, умјерено заливање и пријатну температуру, може остати лијепа много дуже од празничног периода. Уз правилну његу, божићна звијезда може наставити да расте и наредне године.

(Сенса)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

биљка

божићна звијезда

трикови

Коментари (0)

Више из рубрике

Веш вам се споро суши зими: Норвежани имају сјајан трик

Савјети

Веш вам се споро суши зими: Норвежани имају сјајан трик

8 ч

0
Ципеле бродарице

Савјети

Зачин из кухиње уклања непријатан мирис из обуће преко ноћи

20 ч

0
Како изабрати најслађе мандарине: Ево на шта требате обратити пажњу

Савјети

Како изабрати најслађе мандарине: Ево на шта требате обратити пажњу

1 д

0
Топла празнична сцена са пругастим чарапама, шољом и колачићима поред камина.

Савјети

Необичан трик Јапанаца за гријање зими: Кућа остаје топла, а рачуни за мањи

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима