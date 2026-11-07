Биљка која краси дом у празничним данима: Гдје треба да стоји божићна звијезда?

Аутор:АТВ редакција
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Божићна звијезда једна је од најљепших биљака које украшавају дом током јесени и зиме. Њени раскошни црвени листови уносе топлину у простор, али да би дуго остала лијепа, важно је да јој пронађете одговарајуће мјесто.
Није довољно само да је поставите тамо гдје се најбоље уклапа уз намјештај и празничне декорације. Овој биљци су потребни одређена количина свјетлости, стабилна температура и заштита од промаје.
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Најбоље мјесто је близу прозора, али не на директном сунцу. Божићна звијезда воли свијетле просторије, па јој највише одговара мјесто у близини прозора окренутог ка истоку или западу. Тако ће добијати довољно природне свјетлости, која јој је неопходна за очување здравих листова и карактеристичне боје прицвјетних листова.
Ипак, немојте је постављати тако да сунчеви зраци сатима директно падају на њу. Превише јаког сунца може оштетити листове, док ће у тамном углу биљка почети да губи виталност и одбацује лишће.
Једна од најчешћих грешака јесте постављање божићне звијезде на прозорску даску изнад радијатора или непосредно поред грејног тијела. Сув и топао ваздух не прија јој, па листови могу почети да се суше и опадају.
Не одговара јој ни близина улазних врата, често отворених прозора и других мјеста на којима је изложена хладном ваздуху. Најбоље ће напредовати у просторији са уједначеном температуром, идеално између 18 и 22 степена.
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Божићна звијезда не воли ни потпуно суву земљу ни превише воде. Заливајте је када се горњи слој супстрата просуши, а вишак воде обавезно проспите из украсне саксије или подметача.
Прекомјерно заливање може довести до труљења коријена, због чега биљка почиње да губи листове. Такође, избјегавајте да је заливате хладном водом директно из славине. Боље је да користите воду собне температуре.
Када је једном поставите на одговарајуће мјесто, немојте је често помјерати. Божићна звијезда не воли нагле промјене услова, па јој стабилно окружење помаже да сачува листове и настави нормално да се развија.
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Ако јој обезбиједите довољно индиректне свјетлости, умјерено заливање и пријатну температуру, може остати лијепа много дуже од празничног периода. Уз правилну његу, божићна звијезда може наставити да расте и наредне године.
(Сенса)
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