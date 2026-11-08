Огласио се човјек који је пустио причу да се Ава Карабатић убила и све шокирао

Аутор:АТВ редакција
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Након што је регион остао у шоку због лажне вијести да је Ава Карабатић трагично страдала у Загребу падом са првог спрата, огласио се њен пријатељ Илија Ћ. који је потврдио да је гласовна порука о њеној смрти његова.
Он тврди да је све била шала коју је други мушкарац злоупотријебио и објавио у јавности.
Илија Ћ. је у разговору потврдио да је послао аудио снимак Марију Томасу, али тврди да је прича исценирана и да је снимак објављен без његовог пристанка.
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"Ава је добро, код мене је у стану са мајком. Тај мали Марио је измислио неке ствари, зато што је јадан, ваљда љубоморан. Он је све то измислио и објавио јер јој он води све друштвене мреже. Ја сам Авин пријатељ и биће овдје код мене док не оде на психијатрију. Имам вјереницу, а они су ми направили хаос. Мени такве глупости не требају. Ава је имала алкохолну кризу, а тад је попила два пића. Марио је једна мала покварена особа. Дошао је овдје у стан код мене прилично напушен и нешто је снимао", рекао је и додао, пише "Курир".
"Истина је да сам га вријеђао јер не волим људе који користе наркотике. Цијела прича је апсолутно измишљена. На тој аудио поруци је мој глас, ја сам се с њим зафркавао. Ава је ноћ прије тога била у Виноградској, чека локацију гдје ће бити смјештена и гдје ће имати једнокреветну собу. Не желим да ме нико блати. Марио је све то ставио на мреже јер има неки наступ. Оно плакање је чиста глума. Крив сам што сам се шалио тако с њим. Био је прво ту у стану и направио сцену, па сам га избацио из стана. Није тачно да је Ава покушала се убије, мајка је стално са њом и сутра или прекосутра иде на одвикавање од алкохола. Мали је луд, све је исценирао. Он је искоришћавао људе преко њених друштвених мрежа, дописивао се са неким момцима, а Ава то није знала. Брани га јер се дуго знају. Вјероватно ћу поднијети кривичну пријаву против њега", рекао је он.
Након што су објаве о њеној наводној смрти узнемириле јавност и њене најближе пријатеље, Ава Карабатић се огласила путем Инстаграма како би демантовала трагичне наводе и открила кроз шта пролази.
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"Људи, Ава је. Прије свега да обавијестим све, да сам ја добро, сад сам се пробудила. Истина је да сам завршила у хитној, али зато што ми је позлило. Никад не бих дигла руку на себе. Особа која је објавила гласовну да сам ја скочила са спрата је очито болесна. Та иста особа је јуче напала мог пријатеља Мариа, постоји и видео који је објавила моја администраторка, а касније слала њему и мојим пријатељима гласовне поруке коју сте имали прилику чути. Људи су доживјели шок. Најгоре ми је што су моји најбољи пријатељи доживјели шок о овој лажној вијести због гласовне поруке особе код којег сам једно вријеме боравила. Њега ћу пријавити за ширење лажних и узнемирујућих вијести. У шоку сам. Физички сам добро, али психички не. Потражићу психолошку помоћ након свих претрпљених траума због свог менталног здравља које ми је тренутно на првом мјесту. Хвала свим драгим људима који сте уз мене", написала је Ава.
Са друге стране, Авин пријатељ Марио Томас изнио је своју верзију догађаја, наводећи да је био дубоко потресен када је примио спорну гласовну поруку и повјеровао у њу.
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"Мени је јуче искочило срце кад сам примио гласовну поруку да се Ава бацила са првог спрата. Тај болесник што је послао је очито тежак шизофреник јер нема друге теорије за њега. Срам може да га буде. Ава је, сва срећа, физички добро. Психички је лоше због њених приватних ситуација које су се дешавале. Ја се искрено надам да ће потражити психолошку помоћ како би стала на ноге и вратила свој пун сјај. Хвала Богу, жива је", рекао је он.
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