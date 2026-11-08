Радници ће примати 14 плата: У БиХ ниче нова фабрика

Аутор:АТВ редакција
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Нова фабрика сендвич-панела у Горњем Вакуфу-Ускопљу улази у завршну фазу. Инвестиција је вриједна око 30 милиона евра, а у погону би требало да ради нешто више од 100 људи.
На конкурс је стигло око 350 пријава, од чега 150 из иностранства.
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Према сазнањима "БизнисИнфо.ба", производњу у новом погону покреће компанија Аустро Панел д.о.о, која је још у фебруару објавила конкурс за више радних мјеста, од радника на производној линији и виљушкариста до шефова производње и планера.
Дарко Јуричић, директор фабрике, рекао је за ФТВ да су први запослени стигли из иностранства. Најавио је да ће се у погону примјењивати аустријски модел исплате, према којем ће запослени примати 14 плата годишње. Тринаеста плата исплаћиваће се у јуну, а четрнаеста у децембру.
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Начелник Есмин Хајдаревић казао је да су се на конкурс пријављивали људи који већ раде у иностранству и желе да се врате.
Међу онима који су се вратили је и инжењерка електротехнике Амина Полић, која је раније живела и радила у Европској унији. "ФТВ" не наводи ко је инвеститор пројекта, али "БизнисИнфо.ба" сазнаје да је ријеч о компанији Аустро Панел.
Такође, према нашим информацијама, ријеч је о хали површине 20.000 квадратних метара.
Већински власник компаније Аустро Панел је Стјепан Крајина, рођен у Аустрији, а поријеклом из Босне и Херцеговине.
Уз њега су мањински власници партнери из Њемачке и Аустрије.
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Нова фабрика производиће сендвич-панеле који се користе у изградњи индустријских и других објеката.
Комплетан производни капацитет фабрике већ је резервисан кроз унапред договорену сарадњу са купцима и партнерима из Европе, што потврђује озбиљност пројекта и снажну тржишну позицију компаније још прије почетка пуне производње.
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