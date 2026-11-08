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Радници ће примати 14 плата: У БиХ ниче нова фабрика

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АТВ редакција
08.11.2026 15:06

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Фото: ATV

Нова фабрика сендвич-панела у Горњем Вакуфу-Ускопљу улази у завршну фазу. Инвестиција је вриједна око 30 милиона евра, а у погону би требало да ради нешто више од 100 људи.

На конкурс је стигло око 350 пријава, од чега 150 из иностранства.

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Према сазнањима "БизнисИнфо.ба", производњу у новом погону покреће компанија Аустро Панел д.о.о, која је још у фебруару објавила конкурс за више радних мјеста, од радника на производној линији и виљушкариста до шефова производње и планера.

Тринаеста плата у јуну, четрнаеста у децембру

Дарко Јуричић, директор фабрике, рекао је за ФТВ да су први запослени стигли из иностранства. Најавио је да ће се у погону примјењивати аустријски модел исплате, према којем ће запослени примати 14 плата годишње. Тринаеста плата исплаћиваће се у јуну, а четрнаеста у децембру.

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Начелник Есмин Хајдаревић казао је да су се на конкурс пријављивали људи који већ раде у иностранству и желе да се врате.

Међу онима који су се вратили је и инжењерка електротехнике Амина Полић, која је раније живела и радила у Европској унији. "ФТВ" не наводи ко је инвеститор пројекта, али "БизнисИнфо.ба" сазнаје да је ријеч о компанији Аустро Панел.

Крајина Група градила халу од 20.000 квадрата

Такође, према нашим информацијама, ријеч је о хали површине 20.000 квадратних метара.

Већински власник компаније Аустро Панел је Стјепан Крајина, рођен у Аустрији, а поријеклом из Босне и Херцеговине.

Уз њега су мањински власници партнери из Њемачке и Аустрије.

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Нова фабрика производиће сендвич-панеле који се користе у изградњи индустријских и других објеката.

Комплетан производни капацитет фабрике већ је резервисан кроз унапред договорену сарадњу са купцима и партнерима из Европе, што потврђује озбиљност пројекта и снажну тржишну позицију компаније још прије почетка пуне производње.

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Тагови :

посао

Горњи Вакуф

14 плата

Радници

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