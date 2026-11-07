Прилика за инвестирање на свјетске берзе: Оснива се нови инвестициони фонд

Аутор:Валерија Илић
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Новац који грађани чувају у сламарицама ускоро би могли имати прилику да инвестирају на свјетске берзе.
Инвестиционо-развојна банка и Пензијски резервни фонд Републике Српске планира оснивање заједничког инвестиционог фонда, кроз који би грађани Српске могли да дио своје уштеђевине и прихода усмјере у домаће и иностране хартије од вриједности.
Ова варијанта новог фонда би отворила нову димензију и нови инвестициони механизам, каже Бојан Лучић, додаје да би се омогућио лакши приступ страним тржиштима и неким реномираним свјетским компанијама.
"У пракси основна идеја би била да се та средства која би се издвајала у фонд инвестирају на страна тржишта, у смислу, не бисмо правили само ограничења, могло би се куповати и на домаћем и на страном тржишту с тим да би фокус вјероватно на домаћем тржишту био на обвезницама, а на страном тржишту фокус би био на тржишту акција. Ово би била једна потпуно нова димензија за наше људе, гдје би они могли да се осјете дијелом власници неких компанија", рекао је Бојан Лучић, члан Управе Пензијског резервног фонда Републике Српске.
Иницијатива је да се знање, искуство и капитал повежу, како би грађанима и државним институцијама приближили тржиште капитала. Ми већ имамо развијено тржиште капитала у Српској, прича Недељко Ћорић, али када се држава укључи и да своје обиљежје то ће подстаћи грађане да се едукују о другим начинима инвестирања.
"То су фондови, инвестициони фондови који ће функционисати на том неком принципу гдје ћемо неки новац опредијелити ми, неки новац ће опредијелити Пензијски резервни фонд дефинисаћемо који су то оквири новца, неће то бити ништа значајно у том неком финансијском смислу, једноставно то ће бити могућност да остваримо додатне приходе и ми и Пензијски резервни фонд, да мало едукујемо становништво о могућностима инвестирања новца, да наши грађани остварују неке друге приходе, а не само у обичајан традиционалан начин куповином неке некретнине или земљишта", рекао је Недељко Ђорић, в.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
Од домаћих обвезница до акција великих свјетских компанија, могућности за улагања су различите, али нису без ризика. Управо зато економисти истичу да је важно добро процијенити сваки инвестициони потез.
"То је обогаћивање финансијског тржишта новим играчима и један облик мобилизације неактивних финансијских средстава, грађана, институција, предузећа која траже одређени принос, али уз тај принос свакако да ће носити и одређени ризик, па је на свима да анализирају шта желе и како желе и може бити велика могућност за оне који имају неактивна средства, али свакако треба поздравити одлуку", рекао је Александар Љубоја, економиста.
Иницијатива је још у почетној фази, предстоји дефинисање начина рада фонда и услова под којима ће грађани моћи да постану инвеститори.
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