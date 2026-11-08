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Пронађен мртав адвокат који је бранио оптуженог за убиство Тупака Шакура

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АТВ редакција
08.11.2026 12:20

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Тупак Шакур
Фото: Screenshot/Youtube

Амерички адвокат Мајкл Санфт (55), који је заступао Дуана "Кефи Дија" Дејвиса у поступку за убиство легендарног репера Тупака Шакура, пронађен је мртав у свом дому.

Узрок и околности смрти за сада нису познати. Полиција је саопштила да смрт за сада не дјелује сумњиво. Вијест о смрти потврдио је његов близак пријатељ Мајкл Слоун, који је Санфта описао као оданог пријатеља и изузетног човјека.

"Био је један од мојих најбољих пријатеља и један од најбољих људи које сам познавао", рекао је Слоун.

Санфтова смрт услиједила је свега неколико дана након што је поднио жалбу на пресуду против свог клијента Дуана Дејвиса (63), који је осуђен за убиство Тупака Шакура 1996. године.

Порота у Невади прогласила је Дејвиса кривим за убиство првог степена уз употребу смртоносног оружја у августу, а 13. октобра осуђен је на казну од 40 година до доживотног затвора. Ријеч је о првом осуђеном у случају убиства једног од најутицајнијих хип-хоп извођача, које је готово три деценије привлачило пажњу јавности широм свијета.

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Тупак Шакур убијен је 7. септембра 1996. године у пуцњави из аутомобила у Лас Вегасу. Репер се налазио у Бе-ем-ве-у са Марионом "Шугом" Најтом, суоснивачем дискографске куће, када је нападач из бијелог кадилака отворио ватру. Најт је лакше повријеђен, док је Шакур преминуо шест дана касније, у 25. години.

Тужилаштво је тврдило да је Дејвис организовао убиство након што се његов нећак претходно сукобио са Шакуром и Најтом. Према наводима тужилаца, Дејвис је набавио пиштољ и кренуо у потрагу за њима, а као важан доказ коришћене су и његове раније изјаве у којима је себе смјестио у аутомобил из којег је пуцано.

Одбрана је оспоравала оптужницу, тврдећи да не постоје докази осим Дејвисових изјава који га повезују са мјестом злочина и возилом коришћеним у нападу. Порота је одлуку о кривици донијела након приближно три сата већања, пише Танјуг.

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Тагови :

Тупак Шакур

Адвокат

Убиство

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